Velika promjena u Njemačkoj, tisuće zaposlenih može od sada očekivati veće plaće

Od 1. kolovoza u Njemačkoj su stupile na snagu važne promjene vezane uz veće plaće i prijavu poreza.

Njemački sindikat Verdi je postigao dogovor s Crvenim križem oko povećanja plaća. Prema tom sporazumu, oko 50.000 zaposlenika njemačkog Crvenog križa (DRK) dobit će 1. kolovoza jednokratnu isplatu od 1.200 eura kao realnu naknadu plaće. Pripravnici, i studenti dobivaju 600 eura, prenosi Fenix magazin.

Od rujna će se zatim nekoliko mjeseci povećavati mjesečni neto iznos od 200 ili 130 eura. Druga faza sporazuma o plaćama koji je Verdi dogovorio s udrugom poslodavaca iz industrije privatnog bankarstva (AGV Banken) stupa na snagu 1. kolovoza. Svatko tko je zaposlen po kolektivnom ugovoru u privatnim bankama dobit će dva posto povećanja plaće. Prije godinu dana plaća je već povećana za tri posto.

Oko 11.000 zaposlenih u sektoru financija od kolovoza će u drugom koraku usklađivanja plaća primati između 3,25 posto i 4,7 posto više novca mjesečno. Postotak ovisi o djelatnosti i regiji.

Svatko tko se školuje za pekara dobit će više novca od 1. kolovoza. Njemački sindikat hrane, pića i ugostiteljstva (Gewerkschaft Nahrung-​Genuss-Gaststätten, NGG) dogovorio je novi kolektivni ugovor za cijelu zemlju sa Središnjom udrugom njemačkog pekarskog obrta.

Ovisno o godini školovanja, mjesečno na računu završi od 180 do 200 eura više, plus neoporeziva premija za naknadu inflacije od 50 eura. Dakle, onaj tko počne s obukom u kolovozu, može računati na 860 eura bruto, u trećoj godini obuke to je 1.085 eura, plus svaki put po 50 eura.

Veću plaću dobit će i zaposlenici Caritasa u liječničkoj službi: od 1. kolovoza plaća će biti veća za 4,8 posto.

Oni koji porez za 2021. nisu sami izračunali, već su je obradili uz pomoć poreznih savjetnika ili udruge poreza na dohodak, dobili su više vremena za to. No unatoč kašnjenju uzrokovanom pandemijom koronavirusa, trebaju požuriti jer rok za predaju je 31. kolovoza.

