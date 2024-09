VIDEO / Kaos zbog poplava u Velikoj Britaniji: Zatvorene ceste i škole, potopljeni automobili

Footage of the flooding yesterday in Dunstable

📌 Bedfordshire | England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #floods #flooding #England #Dunstable

🎥 : @chrisrich88 pic.twitter.com/mvGKgMZ7fY

— DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) September 23, 2024