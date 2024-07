Vesna Pusić: Populistička desnica u Europi koristi dva vrlo efikasna elementa

Podijeli :

Bivša ministrica vanjskih poslova, Vesna Pusić, gostovala je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirala uspon desnice na parlamentarnim izborima u Francuskoj.

Pusić smatra da se dogodio jedan “nasrtaj populističke desnice”. “Vidjeli smo primjer Velike Britanije koja je skupo platila Brexitom, međutim ima izbore u četvrtak i izgleda se izvukla iz tog kruga. Francuska nije, Marine Le Pen je na prošlom predsjedničkim izborima bila u drugom krugu s Emmanuleom Macronom i njezina stranka je pobijedila na EU izborima”, rekla je.

“No ovi parlamentarni izbori su različiti od europskih. U parlament se bira kao serija od 577 izbornih jedinica i u svakoj su izbori kao za predsjednika države, u drugom krugu su dva ili tri kandidata. Sada se ondje gdje su tri kandidata dogovaraju da budu dva kako bi povećali šansu za pobjedu bližim opcijama”, dodala je.

Dvije opcije

“Macron je imao manjinu u parlamentu te je morao sklapati saveze. Predsjednik je tamo izvršna vlast i ključna osoba, ali bez većine u parlamentu je teško provoditi politiku. Neki misle da je Macron na ovaj način htio preplašiti Francusku s Le Pen. Treba naglasiti da je Le Pen dobila 34 posto, a ljevice 29 posto, što je prilično jak rezultat. I pitanje je mogu li se dogovoriti svi koji nisu Le Pen da imaju po jednog zajedničkog kandidata u drugom krugu i da zajednički djeluju”, objasnila je.

“Druga je opcija da je Macron shvatio snagu Le Pen i odlučio im dati šansu dok je on predsjednik i da se onda eliminiraju sve njihove populističke parole i jednostavna rješenja za komplicirane probleme i da se tako eliminiraju njezine šanse na predsjedničkim izborima”, navela je Pusić.

“Taj nasrtaj desnice je sada europska tema koja donekle slabi Europu jer prije Brexita je ekstremna desnica bila na strani izlaska iz EU-a. Nakon Brexita i tragičnih posljedica ta populistička desnica je popustila i usredotočila se na pokušaj da preuzme EU. To sigurno znači restriktivniju migracijsku politiku i politiku azila. U kojoj mjeri će utjecati na odnosno Ukrajine i Rusije treba vidjeti jer tu nemaju jedinstvenu poziciju”, rekla je.

“No važno je istaknuti da na mjesto ministrice vanjskih poslova EU-a dolazi estonska premijerka Kaja Kallas koja će biti brana nekim stavovima prema Rusiji. Vjerojatno će biti neki disonantni tonovi prema podršci Ukrajini, ali i pokušaj da se utječe na politiku azila i vjerojatno će doći do nekih promjena u poljoprivrednoj politici”, dodala je.

“Populističke stranke su zgrabile izbjegličku krizu iz 2015. i upotrijebile dva elementa vrlo efikasna. Jedno je pitanje identiteta, govoriti ljudima – mi više nećemo biti Francuzi ili Mađari. Drugi element je strah koji je u politici efikasan. To je retorika – oni nas ugrožavaju, oni su kriminalci i oni su krivi za sve pritužbe i poteškoće koje u životu osjećate kao što je pad životnog standarda. Pronađete jednog krivca i na to usmjerite bijes ili strah široke populacije, to je njihova taktika. Vidjeli smo cijeli ciklus toga u Britaniji koji sada prolazi”, navela je.

