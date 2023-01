Bolsonarovi pristaše zaposjeli Kongres, predsjedničku palaču i Vrhovni sud

Tisuće pristaša bivšeg krajnje desnog brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara zaposjele su u nedjelju Kongres, predsjedničku palaču i Vrhovni sud u glavnom gradu Braziliji, tjedan dana nakon inauguracije lijevog predsjednika Luiza Inacia Lule da Silve čiji izbor ne priznaju.

Golemo mnoštvo ljudi odjevenih u zeleno i žuto, zauzelo je glavne ustanove u Braziliji, izvijestio jeCNN . Voditelji CNN-ovog dnevnika zaključili su da događaji u Brazilu neodoljivo podsjećaju na ono što se odigralo u SAD-ću 6. siječnja 2021. godine, kada su Trumpovi pristaše izveli napad na Capitol, te su izvijestili o novim detaljima napada.

"It looks very, very close to what happened to the United States on January 6th."



Supporters of former President Jair Bolsonaro breached security barriers and gained access to Brazil's congressional building, the Supreme Court and the presidential palace, images show. pic.twitter.com/VoavBHaUmC