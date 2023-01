Hoće li se Paladina pridružiti plejadi bivših Plenkovićevih suradnika?

Podijeli :

Izvor: N1

Hoće li se ministar Paladina uskoro pridružiti plejadi bivših Plenkovićevih suradnika koji su morali napustiti Vladu koja je u dvije godine od potresa na Baniji uspjela izgraditi 6 zamjenskih kuća?

Nema nikakve sumnje. Ministar graditeljstva Ivan Paladina na izlaznim je vratima iz Vlade, o čemu bi sutra trebalo razgovarati predsjedništvo HDZ-a. Premijeru je nedavno dao prijedlog novog centraliziranog sustava obnove nakon potresa, koji bi zamijenio tri tijela s tri čelnika. I sve je više onih u HDZ-u i među koalicijskim partnerima koji takav model podržavaju. Ali, Andrej Plenković, koji je nedavno izjavio da je obnova nestvarno spora iako upravo sam ima svu moć da je ubrza, čini se da nije impresioniran.

“Paladini vezane ruke?”

Na gradilištu stambenih zgrada koje u država gradi u Petrinji, buku proizvode samo automobili. Ali sveukupno gledajući, obnova se može nazvati velikom tišinom. Mnogo su glasnija šuškanja o odlasku ministra graditeljstva iz Vlade, o čemu pričaju i Petrinjci, ali ne upiru prstom u Paladinu.

Mira iz Petrinje misli da su Paladini vezane ruke. “Plenković je glavni za takve stvari. Mi sad više ne vidimo Petrinju, mi vidimo kroz Petrinju”, kaže Mira. Slično razmišljaju i njeni sugrađani Zdravko i Marijan koji se pitaju kakve projekte u Vladi traže. “Možda je dobro što je on sad nešto pokrenuo da bi trebalo biti zasebno pa da se krene s jednog mjesta.”, misli Marijan.

Paladina bi sve ubrzao centraliziranim sustavom koji upravlja ministarstvom graditeljstva, Fondom i Središnjim uredom za obnovu. Što je i predstavio premijeru, ali navodno ne na način da mu je uvjetovao ili novi sustav ili odlazim. Ipak, njegov je odlazak gotova stvar, neslužbeno se čuje među HDZ-ovcima, dok se pred kamerama tek objašnjava tko o tome odlučuje.

“Predsjednik Vlade je taj koji bira svoje suradnike i koji odlučuje tko će ostati ili neće ostati i tko ima njegovo povjerenje ili ne. To je isključivo njegova nadležnost”, ističe Damir Habijan, saborski zastupnik HDZ-a.

Bitan je kormilar, on je odgovorna osoba

Oporba o Paladininoj poziciji ne želi. Već žele naglasiti Plenkovićevu ulogu u obnovi.

“Sad kreće lagano bombardiranje, a u roku od 7 dana istupnica. Al nije on bitan, bitan je Andrej Plenković, on je kormilar, on je odgovorna osoba”, smatra SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.

Nino Raspudić iz Mosta naglašava kako je više je Plenkovićevih ministara završilo u zatvoru ili pod istragama, nego što je obnovljeno kuća na Banovini.

Posljednji put upitan o nestvarno sporoj obnovi, Paladina nije htio nikoga imenovati. “Ne postoji ime i prezime koje je za to odgovorno. Puno je objektivnih okolnosti, ali i puno je nas dionika koji u njemu sudjelujemo i svatko od nas ima svoj dio odgovornosti”, istaknuo je Ivan Paladina.

No ime i prezime u vidu Ivana Paladine već ovog bi tjedna moglo biti ispisano. Kao zamjena zasad se tek spominje šef Hrvatskih cesta, Josip Škorić, no isto tako može se čuti da posao obnove ne želi. Nejasna ostaje i pozicija državnog tajnika Gordana Hanžeka, poznatijeg po vožnji u luksuznom Audiju po Banovini nego njezinoj obnovi.

