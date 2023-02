VIDEO Dvomjesečna beba spašena u Turskoj 128 sati nakon potresa

Dvomjesečna beba spašena je živa nakon što je 128 sati bila zatrpana ispod ruševina u pokrajini Hatay, javlja turska državna novinska agencija Anadolu.

Beba je izvučena iz ruševina u okrugu İskenderun i prevezena u bolnicu, javlja Anadolija.

Oh Allah how great you are

A two-month-old baby rescued from the rubble after more than 128 hours in Hatay#earthquakeinturkey pic.twitter.com/PtNpRTqGIz