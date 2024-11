VIDEO / Građani obilaze mjesto nesreće u Novom Sadu: “Ovo je najbolji pokazatelj što čeka narod”

Podijeli :

Novinarka televizije N1 Srbija od jutros je u Novom Sadu i prenosi da je u gradu vladala tišina. Građani sada već polako dolaze, staju uz trake koje ograđuju mjesto nesreće i gledaju što se događa.

Jedan od njih je i gospodin Mirko koji je rekao da je došao vidjeti što se dogodilo jučer.

“Kako je to palo? Vidim da su sve očistili, došao sam vidjeti što su dva puta svečano otvarali i govorili kako su ponosni na ono što je napravljeno. Je li ovo ponos? To sam došao vidjeti, tu tugu i jad kojom se netko hvali kako rade. Sve se radi kao u ime naroda, a protiv naroda, teško je“, kaže on.

“Najbolji pokazatelj”

“Tuga i jad“, ponavlja i dodaje „što drugo kazati“.

“Ovo je najbolji pokazatelj što čeka narod, što pametno reći“, kaže.

Ističe da će doći na današnji prosvjedni skupu Novom Sadu, ali pita „što to znači ovom narodu“.

“Bruka i sramote“, dodaje on.

