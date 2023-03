VIDEO | Iznad Rima sudarila se dva zrakoplova, oglasila se i premijerka Meloni

Dva zrakoplova sudarila su se iznad Rima tijekom misije obuke. U obuci su sudjelovala još dva zrakoplova, koji su zatim prisilno sletjeli.

Tragična zrakoplovna nesreća dogodila se kod mjesta Guidonia Montecelio, u blizini Rima kada su se sudarila dva zrakoplova Siai Marchetti 208 talijanskih Zračnih snaga.

Dvije su se letjelice dodirnule tijekom vježbe, koja je uključivala ukupno 4 ultralakih zrakoplova, jedna je izgubila krilo te su se obje srušile, prenosi la Repubblica.

Jedna od dvije letjelice završila je između zgrada u ulici via della Longarina kod McDonald’sa. Drugi je uspio sletjeti na Via delle Margherite izbjegavajući kuće te se zabio u automobil. Pilot je još bio živ, počeo je dozivati pomoć. Neki su susjedi htjeli ugasiti plamen aparatom za gašenje požara, a onda je eksplodirao.

#Italy #italien #planecrash #Rome

Two Italian Air Force training planes collided near Rome, both pilots died pic.twitter.com/93YIImgPkS