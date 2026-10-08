ODGOVORNI HUTISTI
VIDEO / Kaos na saudijskim aerodromima: U napadima troje poginulih i deseci ozlijeđenih
Prema informacijama saudijske uprave za civilno zrakoplovstvo, u napadima na dvije zračne luke u Saudijskoj Arabiji poginule su tri osobe, dok ih je više desetaka ozlijeđeno.
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Tri osobe poginule su, a deseci su ozlijeđeni u napadima na dvije zračne luke u Saudijskoj Arabiji, objavila je saudijska uprava za civilno zrakoplovstvo (GACA).
Napadi na zračne luke u Rijadu i Abhi izvedeni su u utorak i srijedu, priopćila je GACA na društvenoj mreži X, prenosi Dnevnik.hr.
#عاجل_الان العاصمة #السعودية #الرياض تتعرض لهجوم صاروخي ثقيل من الحـ..ـوثيين. #الرياض_الآن https://t.co/94BNM4JnM2— مزنة الماربية (@m_f_1j) October 8, 2026
U napadu na zračnu luku u Abhi, na jugozapadu Saudijske Arabije, poginule su dvije žene, državljanke Alžira i Maroka. U tom je napadu ozlijeđeno 28 osoba, među kojima su i saudijski državljani.
U napadu na zračnu luku u Rijadu poginuo je državljanin Sudana, dok je još osam osoba ozlijeđeno.
BREAKING: 🇾🇪🇸🇦 A new Houthi attack has reportedly occurred in Jeddah, Saudi Arabia, amid an escalating wave of missile and drone strikes by Ansar Allah against Saudi targets. https://t.co/buoQMSK2eg— Military Media (@hehe_samir) October 8, 2026
U oba napada zabilježena je i materijalna šteta, no GACA nije objavila više detalja. Također nije navedeno tko stoji iza napada ni s kojih su lokacija izvedeni. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke požara koji je izbio nakon udara.
Jemenski pobunjenici Hutisti, koji imaju potporu Irana, ranije su preuzimali odgovornost za napade na obje zračne luke. U ponedjeljak su objavili da su balističkim projektilom napali međunarodnu zračnu luku u Abhi.
Hutisti su posljednjih dana pojačali napade na ciljeve u susjednoj Saudijskoj Arabiji, dok se rat u Jemenu ponovno intenzivira.
Saudijska Arabija podupire međunarodno priznatu jemensku vladu te je u više navrata izvodila zračne napade na šijitske pobunjenike.
Prema navodima jemenske vlade, vladine snage u nedjelju su pokrenule ofenzivu s ciljem ponovnog zauzimanja svih područja koja su pod kontrolom Hutista.
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