VIDEO Novo čudo: Ženu izvukli iz ruševina točno tjedan nakon potresa

Sibel Kaya spašena je u jugoističnoj regiji Gaziantep 170 sati nakon potresa koji je razorio pokrajinu smještenu blizu epicentra.

40-godišnjakinja je spašena iz ruševina potpuno stušene peterokatnice.

(VIDEO) Sibel Kaya, 40, was pulled from rubble 170 hours after massive earthquakes in Türkiye



• Rescued a week after earthquakes

• She is from SE province of Gaziantep

• Pulled out from under wreckage of 5-story building



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/OSStYx9VDR