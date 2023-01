Novogodišnji vatromet u San Diegu, koji je trebao imati spektakularan show na nebu od 18 minuta, trajao je svega 25 sekundi.

Kako je priopćeno, došlo je do kvara na računalu putem kojeg je vatromet programiran.

Ovo nije prvi put da show na nebu izostane u San Diegu.

Slične stvari događale su se i prethodnih godina, a 2012. godine vatromet je trajao samo nekoliko sekundi.

Fireworks show in San Diego where a computer glitch caused the 18 min show to go off in 25 seconds😳 pic.twitter.com/oWuTvZjIke