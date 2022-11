Podijeli:







Izvor: Screenshot Twitter

Ogromni požar planuo je u ponedjeljak ujutro u Dubaiju, u zgradi od 35 katova pored Burj Khalife, navodi The Independent.

Snimke na društvenim mrežama prikazuju plamen koji guta neboder koji se nalazi pored najviše zgrade na svijetu. Vatra je ugašena, no vanjska fasada zgrade prekrivena je crnim tragovima. Još nema informacija je li u požaru netko ozlijeđen.

In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.



At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2022

Posljednjih godina dogodio se niz požara u visokim neboderima u Dubaiju, što dovodi do pitanja o sigurnosti takvih zgrada.

Another Video- Massive fire broke out in a 35-story high-rise building near the #BurjKhalifa.

The building of the residential complex 8 Boulevard Walk caught #fire. #Emaar, which is considered the largest developer in the Arab world.#UAEFlagDay #uaeflag #UAE pic.twitter.com/Xj45WiViKn — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 7, 2022

U travnju je veliki požar izbio u luksuznom hotelu Swissôtel Al Murooj u Dubaiju, nasuprot Burj Khalifi. U incidentu nije bilo ozlijeđenih. Godine 2015., na Silvestrovo je planuo požar u zgradi od 63 kata u kojoj se nalazi hotel The Address u središtu Dubaija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.