Nakon što su jučer Tursku pogodila dva razorna potresa, tlo se i dalje trese. Broj mrtvih premašio je 5.000, a Svjetska zdravstvena organizacija kaže da se strahuje da će ta brojka premašiti 20.000 ljudi. Potresi su za sobom ostavili na tisuće ozlijeđenih ljudi, a spasilačke ekipe na terenu tragaju za nestalima pod ruševinama.

Snimke ptica kako uznemireno cvrkuću i kao da tumaraju nebom na sve strane neposredno prije nego što je Tursku i Siriju pogodio razoran potres, proširile su se društvenim mrežama.

Na nekoliko njih vidi se kako ptice uzlijeću sa zgrada i drugih mjesta na kojima su odmarale. Odjednom su se sve vinule u zrak neposredno prije nego što se tlo počelo tresti.

Na snimci se vidi kako su se grupirale na vrhovima stabala. “Jako neobično ponašanje”, komentirali su korisnici.

To je, naravno, odmah potaknulo raspravu mogu li životinje predosjetiti potrese i slične prirodne nepogode, posebno ptice.

🚨In Turkey, strange behavior was observed in birds just before the earthquake.👀#Turkey #TurkeyEarthquake #Turkish pic.twitter.com/yPnQRaSCRq