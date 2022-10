VIDEO Putinovi vojnici stigli u Bjelorusiju, žene im nudile kruh i sol

Prvi ruski vojnici nove zajedničke vojne grupacije Moskve i Minska stigli su u Bjelorusiju, objavile su u subotu tamošnje vlasti, nakon ovotjedne najave o utemeljenju tih snaga koje bi trebale braniti granice zemlje od ukrajinske prijetnje.

“Prvi vlakovi s ruskim vojnicima koji čine regionalnu vojnu grupaciju stigli su u Bjelorusiju”, objavilo je bjelorusko ministarstvo obrane u priopćenju, u kojemu nije preciziran broj ruskih vojnika.

Ministarstvo je objavilo fotografije vojnih vlakova i kamiona, kao i ruskih vojnika koje su dočekale žene u narodnim nošnjama nudeći im po tradiciji kruh i sol.

Ministry of Defense of Belarus: first echelons with Russian Armed forces servicemen, part of joint grouping of troops, arrived in Belarus https://t.co/1ViKpTKK4I pic.twitter.com/J5nLAmoXPQ