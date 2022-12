VIDEO | Reprezentativac Maroka proslavio pobjedu plešući s majkom na terenu

Nogometaši Maroka napravili su povijesni rezultat plasmanom u polufinale na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru. Jedan od njih znao je to i proslaviti.

Kad je sudac odsvirao kraj na stadionu je počelo veliko slavlje zbog pobjede nad Portugalom i nastavku marokanskog sna o titulu.

Sofiane Boufal zaplesao je sa svojom majkom pokraj out linije, a s tribina su ih pozdravljali oduševljeni navijači.

