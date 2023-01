VIDEO Ruska raketa pala tik iza novinara koji se javljao uživo

Francuska televizijska kuća snimila je trenutak ruskog napada na grad Kramatorsk.

Reporter Paul Gasnier pripremao se za javljanje uživo u emisiji TMC kada je raketa eksplodirala odmah iza njega, piše Sky News.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.



Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge