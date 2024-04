Vojni analitičar: Ako Izrael odgovori na napad Irana, bit će to korak do trećeg svjetskog rata

Podijeli :

Vojni analitičar i stručnjak za sigurnost Marinko Ogorec u N1 Dnevniku s Ilijom Jandrićem komentirao je napad Irana na Izrael i što sve to može značiti na globalnoj razini.

Naime, nikad prije nije Iran napao Izrael, bez obzira što su napetosti između te dvije zemlje konstantno na najvišim razinama.

VIDEO / Pogledajte kako je izgledalo nebo iznad Izraela: Poznato i kako je Iran nazvao ovu operaciju

“Iran je uputio jedno jako ozbiljno upozorenje za Izrael. Ne bih želio ulaziti u to da je ovo neka eskalacija koja nije unaprijed dobro osmišljena, napravljena i provedena, na neki način. Mislim da je Iran namjeravao uputiti Izraelu posljednje upozorenje prije ozbiljnije eskalacije”, kazao je Ogorec i dodao:

“Nadam se da će svi ozbiljni čimbenici učiniti sve kako ne bi došlo do te eskalacije.”

Izrael još uvijek nije odbacio mogućnost odgovora na ovaj napad, bez obzira što američki predsjednik Joe Biden poziva da to nikako ne učini.

“Nadam se da će se i jedna i druga strana uozbiljiti. Imam osjećaj da su ovo upozorenje i poruka Irana naišli na plodno tlo u Izraelu. Što se tiče zapadnih zemalja, čini mi se da nisu shvatili poruku. Nadam se da je Izrael shvatio i da će reagirati adekvatno, odnosno, da će stati na loptu. Ne bih želio prejudicirati ako Izrael odgovori jer bi u tom slučaju eskaliralo na cijelom Bliskom istoku.”

Iako je Izrael srušio sve što je upućeno iz zraka prema njemu, Iran tvrdi da je ostvario ciljeve.

“Činjenica jest da se zaustavilo 99 posto projektila zaustavilo, ali problem je tih jedan posto koji su prošli. Očito su ovi projektili upozorenje. Jer, ako pošaljete bezposadne letjelice koje satima putuju do cilja, naravno da se druga strana može dobro pripremiti. Nije to napravljeno bez razloga, nisu upućeni bez razloga”, objasnio je Ogorec.

Glavni razlog za ovaj napad Irana jest ono što se dogodilo 1. travnja, kad je navodno Izrael u Damasku ubio sedam istaknutih članova Iranske revolucionarne garde. I to dok su bili u iranskom veleposlanstvu.

Koji će biti sljedeći potez Izraela? “On je ključni akter i ovo mu pomaže da drži sebe na vlasti”

“Nisam čuo nijednu ispriku Izraela, niti jedan ozbiljni argument zašto se to dogodilo, a Iran je imao potrebu odgovoriti. Nadam se da je priča završena i da je odmazda završila, bar što se tiče Irana. Nadajmo se da je to završena priča i što se tiče Izraela.”

Dronove i projektile rušili su Jordanci, Amerikanci i Britanci, zbog čega je Iran zaprijetio gađati vojne mete koje pripadaju tim državama.

“Mogu samo ponoviti da se nadam kako je priča završena i kako neće doći do daljnje eskalacije. U suprotnom, došlo bi do nekontrolirane eskalacije na Bliskom istoku. Bio bi to korak do trećeg svjetskog rata”, zaključio je vojni analitičar Marinko Ogorec.

