Vojni analitičar: Evo kako će izgledati ukrajinska kontraofenziva

Vojni analitičar Robert Barić gostovao je u emisiji Newsroom gdje je analizirao rusku zimsku ofenzivu, te objasnio kako bi mogla izgledati ukrajinska proljetna kontraofenziva.

“Čak i da Rusi osvoje Bahmut pripremljene su nove obrambene linije koji oni ne mogu probiti. Na snazi je status quo, U ova tri mjeseca Rusija je potrošila svoje snage, a nije uspjela ostvariti cilj – osigurati južni koridor i osvojiti cijeli Donbas“, kazao je Barić.

“Ruska ideja bila je da se Ukrajinci u Bahmutu iscrpe. On je na kraju postao rupa bez dna, pogotovo za Ruse“, objasnio je.

Kaže i da su Ukrajinci Bahmut koristili za kupovanje vremena.

“Tamo su slali neiskusne postrojbe. Bila je to svjesna odluka, ma koliko gadno zvučala. Ukrajina je žrtvovala ljude da bi se postigao cilj“, kazao je.

Vojni analitičar tvrdi i da je na mjestu glavnog zapovjednika ruskih snaga u Ukrajini ostao Sergej Surovikin kako bi stvari po Putinovu armiju bile povoljnije.

“Od sredine prosince Ukrajinci su ostvarili tek minimalno ili nikako napredovali. Mislili su da će doći do Starobliska i tako presjeći komunikacijske linije. No to nisu uspjeli. Teren je bio neprohodan“, dodao je.

Barić sumnja da će ukrajinska ofenziva u rano proljeće.

“Ofenzivu treba prije dobro pripremiti. Priča se da će krenuti 30.ožujka. No za takve akcije ne daje se datum, što znači da je taj datum vjerojatno varka. Ukrajinska vojska ima problem da je sve svedena na četiri regionalna zapovjedništva. Takva struktura dobra nije dobra za povezivanje masovnih konvencionalnih operacija“, objasnio je Barić.

Kazao je i da satelitske snimke pokazuju da će to ofenziva biti gadna zadaća.

“Ukrajince čekaju minska polja, pa zmajevi zubi od armiranog betona koje tenkovi ne mogu probiti. Nakon toga slijedi niz rovova, nova minska polja, pa novi red rovova, opet minska polja, pa protuklopni strmi rovovi koji tenk ne može proći.. Mogu biti dugi nekoliko kilometara“

Tvrdi da se te prepreke mogu ipak probiti. Primjerice, u sedam do deset minuta potrebno je napraviti proboj pod paljbom kako bi inženjeri demolirali zmajeve zube.

“Za uspjeh ukrajinske ofenzive važano je da se od 24 do 48 sati ostvari prodor na najslabijoj točki ruske linije, izazove se panika i poremeti ruski zapovjedni lanac. Prognoze kažu da bi Ukrajinci mogli napredovati 30 do 50 kilometara i onda stati. Time bi napravili klin kojim bi ugrozili opskrbnu liniju Krima do Rostova na Donu“, objasnio je Robert Barić.