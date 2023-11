Vojni analitičar: Izrael ima dva do četiri tjedna, a nakon toga će se upetljati SAD

Podijeli :

Robert Barić, vojni analitičar i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, u Newsroomu analizirao je trenutni rat između Izraela i Hamasa te rekao kako su u pitanju tjedni kada će morati doći do političkog rješenja i prestanka vojne operacije.

Izraelska vojska neprestano bombardira Gazu od 7. listopada kada je Hamas u svojim napadima na pogranična područja ubio najmanje 1,4 tisuća ljudi. Ministarstvo zdravstva u enklavi kojom upravlja Hamas objavilo je da je u Gazi poginulo više od 10,3 tisuća ljudi.

Ujedinjeni narodi procjenjuju da će do kraja 2023. za pomoć stanovništvu Gaze i Zapadne obale trebati oko 1,2 milijarde dolara. Trenutnu situaciju na Bliskom istoku prokomentirao je Robert Barić.

“Za sada Washington i dalje podržava akciju Izraela, ali cilj je zapravo ograničen. Izrael ne može uništiti Hamas bez obzira na to koliko se o tome pričalo, ali im je cilj da se na sjevernom djelu Gaze, gdje je i grad Gaza i najveća koncentracija, eliminira ili nanese što veća šteta Hamasovoj vojnoj infrastrukturi i strukturi vlasti te da se tako stvore uvjeti da se Hamas izbriše kao činitelj o kojem će se govoriti kada se bude govorilo o rješavanju statusa Gaze poslije ovog sukoba”, objasnio je Barić.

“Hamas sprečava evakuaciju stanovništva i koristi taktiku živog zida konstantno. Sve Hamasove glavne instalacije su napravljene u civilnim objektima”, dodao je Barić.

Barić je kazao kako je Hamas svjestan izraelske nadmoći te da im je jedini način ratovanja bliska borba i nanošenje što veće štete Izraelcima.

Barić je odgovorio na pitanje je li točno da je jedan od razloga zašto Izrael izbjegava direktan sukob, a umjesto toga inzistira na raketiranju koje donosi brojne civilne žrtve, upravo to što će morati žrtvovati živote svojih vojnika.

“Oni su spremni za gubitke posebno poslije ovih događaja i možda je glavni razlog to što je došlo i do kinetičkog i psihološkog propagandnog djelovanja i omekšavanja protivnika. Koliko su uspjeli, to ćemo vidjeti jer kreće faza čišćenja koja će se odnositi samo na sjever Gaze. Izrael ima dva do četiri tjedna, a nakon toga će SAD vjerojatno dati signal da stanu i pregovaraju. Što više stanovništva nastojat će potisnuti na južni dio, a civilne žrtve će biti još veće. Kolike su ne zna se točno jer postoje mnoge sumnje u Hamasove brojke. Možete poštovati sva međunarodna prava oružanog sukoba, ali bit će civilnih žrtava jer druga strana ne obraća pažnju na to. Izrael pokušava to minimizirati, ali su svjesni da ako stanu, Hamas će pobijediti, Hamas pobjeđuje svojim preživljavanjem. Pitam se je li vodstvo Hamasa bilo svjesno u što se upušta”, opisao je Barić.

Vojni analitičar je istaknuo da sumnja kako će Izrael nastaviti prema jugu jer gubi potporu javnog mnijenja i morat će stati. Barić je napomenuo kako su u pitanju tjedni kada će morati doći do političkog rješenja i prestanka vojne operacije.

