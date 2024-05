Marijan Pavliček: Domovinski pokret treba dobiti Oscara za vrhunsku glumu

Podijeli :

Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista gostovao je u Newsroomu kod našeg Domagoja Novokmeta gdje su razgovarali o novoj Vladi HDZ-a i Domovinskog pokreta.

Pavliček kaže da bi kolegama iz Domovinskog pokreta dao Oscara za vrhunsku glumu.

Radić: Ne vjerujem da će HDZ pružati otpor oko nekih stvari koje želimo provesti Mamić: DP-u prijeti isti scenarij kao i Mostu

“Četiri godine su vrhunski glumili svojim biračima, radikalizirali političku scenu scenu, napadali premijera Plenkovića, dijelom s pravom, ali oni su jedini dizali kaznene prijave protiv Plenkovića, nazivali ga lopovom, veleizdajnikom, stavljali jumbo plakate s predstavnicima SDSS-a… I oni nose plenkoviću 12 ruku u miraz… Ja bih im dao Oscara.”

Domovinski pokret neće ispuniti ni jedno svoje predizborno obećanje, ističe Pavliček.

“Hoće li se deratificirati Istnbulska? Neće. Prvi zahtjev. Hoće li doći vojska na granice? Neće. Drugi zahtjev. Hoće li se prestati financirati ‘Novosti’ iz državnog proračuna prorač? Neće, ne direktno, ali indirektno hoće. Apsolutno ništa od tih velikih predizbornih obećanja DP-a neće biti ispunjeno. Jedino što je ispunjeno su njihovi poslovni interesi, vidi se po ministarstvima koja su dobili.”

Pavliček dodaje da DP podcjenjuje svoje birače. “Mislim da će ih birači vrlo vjerojatno kazniti, čak sam siguran u to. Jer oni neće apsolitno ništa promijeniti u postojećem sustavu. Do jučer su kritizirali Turudića, sad će dizati ruke za njeogovo izvješće krajem ove godine, i svake sljedeće, ako Vlada toliko opstane.”

O Vesni Vučemilović: “Razočaran sam”

“Ja sam s ljudske razine ostao razočaran. Najbitnije je – ona je izgubila ovo. Ona jako dobro zna koliko je stranka uložila u njenu preferencijalnu kampanju. Isto tako jako dobro zna da niti u jednom drugom obliku stvaranja neke koalicije ne bi ušla u Sabor, osim u ovoj koaliciji s Mostom. I jako dobro zna da je cijelo vrijeme koalicijski program Mosta i Suverenista bio antikorupcijski, bio je i anti-HDZ porogram i na taj način smo dobivali potporu birača”, poručuje Pavliček i dodaje da je prvenstveno razočarala svoje birače u 4. izbornoj jedinici.

Vesna Vučemilović: Što bih ja radila u četiri godne oporbe, samo sjedila u Saboru i primala zastupničku plaću?

Vučemilović je napravila prvenstveno politčku štetu Hrvatskim suverenistima, smatra Pavliček.

“Stranka se, tj. ona se kroz medije provlačila u negativnom kontekstu. Da vam prije formiranja kolegica preleti u vladajuću većinu, i to s onom strankom koja je do jučer politički iscipelarila njenog brata, koji je osnovao stranku…”, kazao je Pavliček i dodao da nakon njenog odlaska nije došlo do odljevanja stranke,

Mario Radić vuče konce iz sjene

Pavliček je komentirao odnos moći između Ivana Penave i Marija Radića.

“Činjenica je da Mario Radić je očigledno onaj tko vuče konce iz sjene. Možda do sada nije bio javno eksponiran, kao što je zadnjih mjesec, dva uoči izbora. Očigledno će i biti jedan od ministara, tu se vidi da ima izuzetan utjecaj i moć u toj stranci. Mislim da je on ta poveznica prema tim nekim poslovnim interesima određenih ljudi.”

