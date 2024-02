Vojni analitičar o ratu u Ukrajini: “Ne postoji apsolutno oružje koje će promijeniti tijek rata – rat vode ljudi”

Podijeli :

Vojni analitičar Marinko Ogorec gostovao je u Newsnightu kod Ivana Hrstić gdje je govorio o stanju bojišta u Ukrajini.

Francuski predjsednik Emmanuel Macron izjavio je da je spreman poslati svoje postrojbe na teritorij Ukrajine kako bi sudjelovale u sukobu, ali nije se izjasnio na koji točno način bi sudjelovali.

Analiza: Teške Macronove riječi veliki preokret u odnosu prema ratu u Ukrajini

“To znači da bi se radilo o jednoj ozbiljnoj eskalaciji sukoba koja ne bi bila nimalo dobra”, rekao je Ogorec.

Također ističe kako je situacija trenutno previše ozbiljna da bi se govorilo o strateškoj dvosmislenosti.

“Dvosmislene stvari u ovako ozbiljnoj situaciji nisu nikako dobre. Mogu samo donijeti dodatnih prijepora, zbunjenosti i na kraju eskalacije sukoba koja nije potrebna nikome”, kaže Ogorec i dodaje kako si političari sada ne mogu dozovoliti tako neodgovorne komentare kao što je bio Macronov.

Stanje na bojištu u Ukrajini

“Ukrajina je zemlja koja je u sukobu, ima 40 milijuna stanovnika. Ako ta zemlja nije sposobna mobilizirati 500 tisuća vojnika da se bore za svoju slobodu, onda ima ozbiljan problem motivacije i borbenog morala.”

Ukrajinska vojska sad se bori s ključnim problemom: “Što nakon 12 minuta?!”

Problem u Ukrajini je količina oružja, odnosno streljiva, a Ogorec kaže kako EU nije u stanju proizvesti količinu strlejiva koju je obećala kao pomoć Ukrajini.

“Ukrajina gubi jer nema dovoljno streljiva, ratnog materijala i gubi resusre. Hoće li Europa to uspjeti nadoknaditi, upitno je jer se radi o danima i mjesecima. Nisam siguran da Europa može to u kratkom vremenu nadoknaditi.”

Ogorec ističe da sada sve više na vidjelo izlaze problemi i slabosti i EU-a i NATO-a.

Rat materijala

“Rusija je u ofenzivi. Ovo je rat materijala. Taj rat je toliko intenzivan da sve više dolazi do izražaja. U ovom slučaju Rusija je ta koja je nadvladala. Kako će se sada riješiti vrlo ključni problemi – logistike, resursi koji su potrebni za obranu Ukrajine, to je sada opet pitanje.

Pomaci na terenu su uglavnom taktičke prirode, poručuje Ogorec.

“Rusi su sada krenuli u ofenzivu na širokoj bojišnici. To su različiti taktički potezi koji su mali u smislu pokreta, ali su široki na cijeloj bojišnici. U konačnici to bi moglo dovesti do ozbiljnih problema za Ukrajinu”, kaže Ogorec i dodaje da se po ruskoj inicijativi vidi da imaju dovoljno resursa.

Oružje ne preokreće tijek rata

Prije mjesec dana Ukrajina je trebala dobiti veću količinu kliznih bombi, ali Ogorec smatra da se ne treba previše oslanjati na takve stvari.

“Oružje je alat. Rat vode ljudi. Oružje im samo pomaže u tome ili odmaže, ovisi kako se koristi. Nikakve klizeće bombe… Ne postoji apsolutno oružje koje će promijeniti tijek rata. U jednom trenutku je to bila velika pogreška razmatranja u samoj Ukrajini – da je zapadno oružje toliko savršeno da će jednostavno preokrenuti tijek rata.”

Tijek rata preokreće motivacija vojnika, ljudski resursi, organizacija i borbena motivacija i borbeni moral, naglašava Ogorec.

Pad ukrajinskog morala

Ogorec podsjeća da su Ukrajinci imali izuzetan borbeni moral na početku rata, zahvaljujući kojem su uspjeli u postići značajne pomake u prvoj fazi rata, ali taj moral je sada u padu.

“Mislim da sada dolazi do određenog pada motivacije i kod njih. Mobilizacija i mobilizacijski materijal ne ide kako bi trebao ići. Ako s tim imaju problema, onda je cijelokupna motivacija društva upitna, a to je ozbiljan problem koji Ukrajina ima.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

UZNEMIRUJUĆE! STRAVIČNO! Ljubomorna hrvatska diva J. L. otela srpsku pjevačicu i živu je uzidala u betonske temelje zagrebačke Arene (VIDEO)! Čitateljica dobila termin za pretragu tek krajem godine: “Liječnik mi je rekao da mogu kod njega privatno”