Vojni analitičar opisao kako bi mogla izgledati izraelska kopnena ofenziva

Analitičari tvrde da je kopnena ofenziva protiv Hamasa neizbježna i iako Izrael "ne želi to odgađati".

Izrael bi mogli dijeliti samo “sati ili dani” od pokretanja kopnene ofenzive protiv Hamasa u Gazi, tvrdi sigurnosni i obrambeni analitičaru Michael Clarke za Sky News.

Kakva je mogućnost kopnene ofenzive – i zašto do nje još nije došlo?

Analitičari kažu da je za planiranje takvih operacija potrebno vrijeme.

“Kako i kada Izraelci krenu, a siguran sam da će krenuti, to će biti višestruki napad – prilično sam siguran u to”, rekao je Clarke.

Ali dodao je da je potrebno vrijeme za planiranje operacije i pozivanje ljudi u vojsku. Izraelska kampanja bombardiranja osmišljena je tako da napada zalihe streljiva i zapovjedne objekte Hamasa.

Tada neće biti druge alternative nego da Izraelske obrambene snage izvrše invaziju na cijeli Pojas Gaze, dodao je Clarke.

Kada bi mogla započeti izraelska invazija na Gazu?

“Izraelci neće htjeti odugovlačiti s ovim. Oni se možda suzdržavaju jer žele da njihova vlada jedinstva dobije političko lice prije nego što krenu dalje. Ali oni će to htjeti učiniti što je brže moguće. Mislim da će to biti pitanje dana ili dva”, rekao je Clarke.

“Bit ću zaprepašten ako u ovo vrijeme sljedeći tjedan još uvijek budemo govorili o zračnoj kampanji bez kopnene operacije”, dodao je.

Kako će biti pokrenuta ofenziva?

Zemljopis Gaze je “bitan” i igrat će glavnu ulogu u tome kako će se svaki napad odvijati u ranim fazama. Clarke je rekao da je također “prilično siguran” da će svaka ofenziva biti “pomorska kao i zračna”.

Istaknuo je da ima više prostora za napredovanje tenkova sa sjeverne i južne strane, umjesto iz “sredine” zbog “velikog grebena”.

“Geografija je ovdje bitna jer je u sjevernoj Gazi to malo otvorenija zemlja. I u Khan Younisu (južna Gaza) je malo otvorenija zemlja, no u sredini postoji veliki greben, između Gaze i sadašnjeg Izraela”, objasnio je.

Što bi se moglo koristiti za pokretanje ofenzive i koji su izazovi?

Izraelska vojska bi se suočila s poteškoćama ovisno o područjima koja cilja. “Na sjeveru i jugu mogli bi koristiti tenkove i oklopna vozila, ali u središtu – zapadno od grebena – to bi bilo vrlo teško jer što idete dalje u Gazu, to je gušće naseljeno i tenkovi i oklopna vozila prilično su ranjivi u tom pogledu. Dakle, to će biti pješačka vrsta operacije – to moraju biti skupine pješaštva s oklopnim vozilima kao potporom”, rekao je Clarke.

“Ali moraju, takoreći, ukloniti sve borce. Ako se Hamas namjerava boriti s ovim, oni mogu obraniti svaku zgradu i to će postati teška operacija pješaštva u kojoj će oklopna oprema morati nekako visjeti nazad”, dodao je.

Kako bi se Hamas pripremao za izraelski kopneni napad?

Clarke je rekao da će činjenica da je neka područja izraelska vojska već “sravnila s zemljom” učiniti kopnenu ofenzivu “puno većim” izazovom.

“Hamas je morao znati da će se ovo dogoditi. Oni će se pripremiti. Puno rade u tunelima i bunkerima. Stvarno su proširili svoju mrežu tunela. Njihova inteligencija je bolja nego što je bila. Njihovo oružje je bolje nego što je bilo. Također je moguće da će koristiti tunele da izađu kako bi se borili još jedan dan, a zatim se infiltriraju natrag, za mjesec ili dva mjeseca”, objasnio je.

“Ali ako odluče da će se boriti protiv ovoga, onda mogu raditi iz tunela i bunkera i mogu jako, jako otežati Izraelcima, a svaki komad ruševina je za nekoga obrambeni bunker”, naveo je.

Hoće li biti milosti prema izraelskim taocima koje je zarobio Hamas?

Dobrobit talaca tijekom bilo koje kopnene operacije je “briga” za Izrael, rekao je Clarke. Njihova će vojska pokušati “izvesti ofenzivu na takav način da spasi što više talaca”.

“Siguran sam da ih ne mogu sve spasiti, ali dat će sve od sebe”, dodao je.

