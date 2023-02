Analitičar: Ukrajinci doslovno bacaju minska polja pred ruske tenkove

Podijeli :

Izvor: N1

Profesor Robert Barić, vojnopolitički analitičar, u Newsroomu je analizirao rat u Ukrajini i stanje na obje strane.

“Ruska ofenziva je počela još prije mjesec dana. Veliki napadi se ne rade na godišnjice, to su propagandne priče”, rekao je Robert Barić i dodao: “Prva faza je počela poslije pada Soledara i tad je bio niz probnih napada da se utvrdi stanje ukrajinske obrane. Krajem siječnja počele su intenzivnije borbe na nekoliko mjesta.”

Bahmut je nesretna strategija gdje su mislili iscrpiti ukrajinske snage, a Vuhledar je druga priča, istaknuo je Barić i analizirao napredovanja:

“Kod Kremine na sjeveru je glavni ruski udar. Vidi se da su tu napravili veliku koncentraciju snaga. Prema dosadašnjem djelovanju cilj je krenuti od Kremine prema Sjeversku i prema Limanu. Oni žele uvjete za zauzimanje ponovno najvećeg dijela Donjecka. Ruska ideja je sljedeća – pokušati udariti u bok. Ovaj teren nije pogodan za ratovanje, brežuljci, jezera… Dok se zemlja ne smrzne, danju i noću imate konstantno blato i kanalizirani ste na određene putove. Sad su Rusi napredovali, ali izgleda da su ih Ukrajinci potisnuli. Ako dođu do Sjeverska i pomaknuti Ukrajince iz Bahmuta, mislim da će na kraju pasti iako su Rusi platili veliku cijenu.”

Rusi konstantno imaju problem s logistikom. Posebno je loše stanje s kamionima, otkrio je.

“Rusi ne uče ni iz vlastitih grešaka. Kad neprijatelj misli da je siguran, onda se ide u napad oklopnim vozilima. Dobio sam potvrdu da su Rusi snimili mine kako leže okolo. Znaju o čemu se radi. Ali imate nepripremljene ljude. Rusi nemaju obučene ljude i to im je najveća slabost. Ako bi Rusi napredovali”, rekao je Barić. “Ukrajinci oko Vuhledara imaju nadzor nad ruskim aktivnostima. Po ruskoj vojnoj doktirni postavljaju se manja minska polja s gusto raspoređenim minama. To se radi na mogućem smjeru napada. Ukrajinci to promatraju i onda dođe mali Rams. Ima devet malih mina koje se disperziraju. Kad Ukrajinci vide da će tu biti napad, ili prije ili tokom napada će ispred i iza tenkova bacati mine. To se minsko polje postavi koristeći granate neposredno prije napada. Vozila su onesposobljena.”

Govoreći o ukrajinskoj ofenzivi rekao je: “Ukrajinci sad, prema društvenim mrežama, uvježbavaju 10 brigada. Teško je to točno analizirati, ali za pravu ofenzivu im treba istovremena upotreba više rodova vojske. Rusi su velik dio snaga povukli na jug. Ulične borbe su zadnja faza (Bahmut), ali Ukrajinci su očito računali na to. Ako padne Liman, Rusi su osigurali logističku liniju.”

Putin bi u ovoj fazi rata mogao proglasiti pobjedu ako osvoje liniju oko Donjecka prema Limanu, rekao je i dodao da Rusi žele na svaki način pomaknuti početak ukrajinske ofenzive. Barić smatra da Ukrajinci neće moći možda ni izvesti ofenzivu ove godine.

Prokomentirao je i grupu Wagner i njihovog šefa Jevgenija Prigožina: “Prigožin se sad svodi na ono što je – mali plaćenik koji mora slušati velikog gazdu. On je mali kalkulant i stavlja ga se sad u poziciju – što si napravio dosad? Njegova taktika je iscrpljivanje. Pobjede su postignute tek kad su angažirali ozbiljnije vojnike, padobrance itd.”

