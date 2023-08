“Vučić nekada zvuči kao satirični proizvod, zašto se njime ne bavi Mitrović?”

Podijeli :

N1

U Novom danu govorili smo i o mogućim manipulacijma, i to političkim manipulacijama u korištenju umjetne inteligencije. U Srbiji se, naime, pojavila emisija koja uzima stvarne političare u njihovim nastupima, a zatim ih potpuno mijenja i manipulira njihovim stavovima. Koja je razlika između ovakve manipulacije i satire, razgovarali smo s autorom emisije Prime Time Domagojem Zovakom.

Prije gašenja automobila obavezno napravite jednu stvar, popravak može biti skup Domaći izdajnici VIDEO Prvi put objavljena snimka ukrajinskog napada na Krimski most

Željko Mitrović, vlasnik Pinka, ovih se dana zabavlja izradom videa pomoću umjetne inteligencije, a u kojima u usta vodećih ljudi srpske oporbe stavlja riječi koje oni nisu nikada izgovorili.

Na meti mu se, među ostalima, našao i Dragan Đilas, predsjednik Stranke slobode i pravde, koji je odlučio na sudu potražiti odgovor na pitanje gdje je granica satire, a gdje više nije smiješno kada se uzmu nečiji lik i glas i u vijestima izgovore stvari koje difamiruju vlasnika identiteta.

O tome je za N1 progovorio i Domagoj Zovak, urednik PrimeTimea.

“S tehničke stvari moram zbilja pohvaliti ovo. Vidi se da čovjek ima puno novca i snažnog hardwera iza sebe, kao i financijske potpore države. Ovo košta, ovo traži puno vremena i hardverske snage da bi se stvorilo ovako nešto. Mi smo pokušavali nešto slično, ali nismo nikako mogli reproducirati glas. Hrvatski je zvučao robotski, no sada se vidi se da je netko zbilja investirao u ovu tehnologiju. Ovo je jedno od boljih takvih uradaka”, kazao je.

View this post on Instagram A post shared by Zeljko Mitrovic (@zeljkomitrovic)

Zabrinjavajuća mu je, ipak, poruka koja se ovakvim videima šalje. Zovak se pita zašto se u videima pojavljuje isključivo srpska oporba.

“Ovo je strašno uvjerljivo. Naravno, gle čuda, svi ljudi s kojima se zafrkavao su iz oporbe. Pogotovo Đilas. To mi je smiješno. Čovjek nije bio na vlasti 10 godina, a svima u Srbiji su puna usta njega i i dalje se jaše po njemu. Znam da ima dosta toga da se zafrkava s oporbom, ali ako ne radiš to vlasti, gdje je tu onda satira? To je šamaranje mrtvog konja. Svrha satire je da radiš nešto što nije bezopasno, a gađati oporbu je prilično bezopasno”, smatra gost N1 televizije.

“Nije mi točno jasno zašto je promašena silna količina afera koju je proizvela ova vlast, Vučić, Vulin i ekipa. Imao bi im Mitrović što natovariti, naročito Vučiću. Vučić zbilja nekada zvuči kao satirični proizvod, ali zbilja to ozbiljno govori. S njim bi se moglo svašta raditi, no toga nema, a onda to postoji sumnjivo”, dodao je Zovak.

U cijeloj situaciji postoji jedna velika opasnost, smatra autor emisije Prime Time.

“Rijetko ljudi čitaju opise ispod videa. Ovo ljudima djeluje dosta uvjerljivo, naročito ljudima u Srbiji koji su godinama pod utjecajima Pinka i Zadruge. Lako je povjerovati u ovo. Možeš ti čuda s time raditi, no koji je cilj toga? Ovo je udaranje po opoziciji i priprema za izbore u Srbiji”, zaključio je za N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.