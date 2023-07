Wagner ne sudjeluje više u borbama u Ukrajini?

Podijeli :

Roman ROMOKHOV / AFP)

Plaćenici ruske paravojne skupine Wagner više ne sudjeluju u značajnoj mjeri u borbama u Ukrajini, objavio je u petak Pentagon.

“U ovoj fazi, ne vidimo da Wagnerove snage sudjeluju u značajnoj mjeri u borbenim operacijama u Ukrajini”, rekao je glasnogovornik Pentagona general Pat Ryder na konferenciji za novinare.

SAD smatra da se većina boraca Wagnera i dalje nalazi u okupiranim područjima u Ukrajini, dodao je.

Uz to, ukrajinska vojska objavila je u petak na Telegramu da je Rusija “napala Ukrajinu sa 17 dronova iranske proizvodnje Shahed 136/131 s jugoistoka”, ističući da ih je uništila 16.

Novi zapovjednik

Pentagon je to objavio 15 dana nakon što se Wagner, koji je imao ključnu ulogu u ruskoj ofenzivi u Ukrajini, pobunio protiv ruskog vojnog vrha.

Vođa Wagnera Jevgenij Prigožin tvrdi da nije želio srušiti ruski režim, nego spriječiti rasformiranje Wagnera, optužujući glavni stožer da je nesposoban.

Putin Prigožinovim plaćenicima dao ponudu koja se ne odbija: “Wagner ne postoji” Biden tvrdi: Putin sutra može prekinuti rat, samo da kaže jednu stvar Rusi u rat odlaze nadrogirani: “Nastavljaju napadati i kad su ranjeni”

Prigožin se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 29. lipnja u Kremlju, a Putin je prve pojedinosti o tome otkrio u intervjuu koji je u četvrtak objavio ruski list Kommersant.

Putin je rekao da je borcima Wagnera ponudio da služe pod zapovjedništvom druge osobe, no Prigožin je to odbio.

Vojnici Wagnera “mogli su biti okupljeni na samo jednom mjestu i nastaviti služiti. Za njih se ništa ne bi promijenilo, vodila bi ih osoba koja im je bila pravi zapovjednik u tom razdoblju”, rekao je.

List navodi da je riječ o zapovjedniku Wagnera zvanom Sijedi koji ih, po Putinu, zapravo vodi na ukrajinskoj frotni zadnjih 16 mjeseci.

“Mnogi (zapovjednici Wagnera) klimnuli su potvrdno glavom kada sam to rekao. No Prigožin, koji je sjedio ispred, to nije vidio i čuvši rekao je: ‘Ne, momci se ne slažu s tim rješenjem'”, rekao je Putin.

Putin je istaknuo da ruski zakon ne dopušta postojanje privatnih vojski.

“Skupina (Wagner) je ondje, ali pravno ne postoji!”, rekao je Putin, dodajući da pitanje zakonske regulacije privatnih vojnih organizacija moraju raspraviti Duma i vlada.

Wagnerova pobuna završila je 24. lipnja navečer dogovorom koji je omogućio Prigožinu da ode u Bjelorusiju, a njegovim vojnicima je ponuđeno da mu se pridruže, da uđu u sastav redovite vojske ili se vrate civilnom životu.

Ruska vojska u srijedu je objavila da joj je Wagner vratio naoružanje.

Od neuspjeha pobune kruže i glasine, koje još nisu potvrđene, o smjenama u ruskom vojnom vrhu, osobito kad je riječ o generalu Sergeju Sukovikinu, koji je dugo bio saveznik Wagnera.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Službenica na sudu otkrila svoju plaću: “To je s 24 godine staža, bez dodataka” VIDEO Oporba demonstrativno napustila sabornicu: “Na potezu je Zoran Milanović”