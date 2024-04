Zajedno protiv Putina: Ukrajina udružila snage s radikalnim desničarem za kojeg Njemačka tvrdi da je neonacist

Podijeli :

Njemačka Denisa Kapustina opisuje kao vrhunskog neonacista, a njegova uloga u ratu za Kijev je dvosjekli mač.

“Mi smo loši dečki, ali borimo se protiv stvarno zlih dečki”, mudruje Denis Kapustin.

Za sada je Ukrajina voljna prihvatiti njegovu formu negativca. Kao ruski militant koji je vodio upečatljive paravojne napade na Rusiju s ukrajinskog teritorija ove i prošle godine, Kijev vidi da Kapustin igra ulogu saveznika protiv predsjednika Vladimira Putina.

Međutim, Njemačka upozorava da postoji opasnost ako ga se drži preblizu. Njemačke vlasti kažu da je Kapustin — ponekad poznat i kao Denis Nikitin — “jedan od najutjecajnijih neonacističkih aktivista” na europskom kontinentu, a to je božji dar ruskim propagandistima, koji svoju ubilačku invaziju na Ukrajinu žele zataškati kao pokušaj “denacificirati” Kijev, piše POLITICO.

“Sjetite se filma ‘Dobar, loš i zao’”, dodaje Kapustin, koji vodi Ruski dobrovoljni korpus (RDK), najveću od tri ruske milicije protiv Kremlja koje se bore za Ukrajinu. “Prije ste samo imali dobre i loše dečke odjevene u crno u kaubojskim filmovima, a onda se pojavi Clint Eastwood koji je odjeven u crno i bori se za dobro”, kaže.

Kapustin je bio odjeven u crno za razgovor s POLITICO-om u hotelu u centru Kijeva – iako na njegovoj odjeći nije bilo nikakvih neonacističkih logotipa ili bljeska. To je unatoč činjenici da vodi krajnje desničarsku liniju odjeće majica kratkih rukava i kapa ukrašenih bijelim nacionalističkim i ksenofobnim slikama, kao i nacističkim simbolom 88 — osmo slovo abecede dvaput je ne tako suptilna šifra za “Heil Hitler.”

“Hodam po tankoj liniji”, kaže Kapustin, osporavajući etiketu neonacista i primjećujući, gotovo zadirkujući, da on ne stavlja svastike ni na jednu majicu koju prodaje.

Međutim, stalni pokušaj Moskve da njihovu borbu prikaže kao reprizu Drugog svjetskog rata protiv nacizma u stvarnosti zvuči isprazno. Ne samo da je predsjednik Ukrajine Židov, već krajnje desne ekstremističke stranke imaju gotovo zanemarivu potporu u nacionalnoj reprezentativnoj politici.

Ako to nije dovoljno, inzistiranje Moskve da su ukrajinske snage nacisti zanemaruje činjenicu da se otvorene neonacističke skupine također bore za Rusiju. Uključujući ozloglašenu miliciju Rusich, koja rado pokazuje obilježja nacizma, zagovara rasističku ideologiju i optužena je za zločine na bojnom polju u Ukrajini i Siriji, te bjelački supremacijski Ruski imperijalni pokret, koji su Sjedinjene Države proglasile “terorističkom organizacijom”.

Godine 2022. njemačka obavještajna služba BND rekla je da je ruska vojska pozdravila neonacističke skupine u svojim redovima, čineći “navodni razlog za rat, takozvanu denacifikaciju Ukrajine, apsurdnom”.

Ipak, ništa od toga ne sprječava Ruse da ignoriraju naciste u svojim redovima i fokusiraju se na Kapustina, koji nosi ratni naziv “Bijeli Rex”, baš kao i njegova marka odjeće.

Kapustinov RDK i dvije druge antiputinovske paravojne skupine sa sjedištem u Ukrajini — Legija Slobode Rusije i najnovija formacija, Sibirski bataljun — ponovno su u vijestima nakon što su 12. ožujka pokrenuli svoje najveće prekogranične napade u ratu oko Kurska i Belgoroda , ostajući na ruskom tlu i boreći se više od dva tjedna. Prije toga, njihov najveći pohod bio je u svibnju 2023., kada su jurišali na sela i gradove u Belgorodskoj oblasti.

Aleksei Baranovski iz Legije slobode Rusije ustvrdio je na tiskovnoj konferenciji prošlog tjedna da su posljednji napadi “poremetili planove ruske vojske i nanijeli joj značajnu štetu”.

Mutan status milicija

Status ovih skupina milicija u odnosu na ukrajinske oružane snage je mutan.

Baranovski tvrdi da je njegova grupa “regularna postrojba oružanih snaga Ukrajine”, a tjedan ranije je press konferenciji izjavio: “Kada smo na teritoriju Ukrajine — mi smo pripadnici ukrajinske vojske, jednaki u svim pravima i dužnostima svi ostali vojnici Ukrajine. Kada idemo na teritoriju Rusije, mi više nismo ukrajinski vojnici, mi smo građani Rusije koji su uzeli oružje u ruke.”

Neki u redovnoj ukrajinskoj vojsci mršte se na vezu između milicija (osobito RKD-a) i ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR), tvrdeći da to Rusima nudi priliku za propagandu.

“A za što?” upitao je dužnosnik koji sjedi u ukrajinskom Vijeću za nacionalnu sigurnost i obranu, ali koji je tražio da ne bude imenovan u ovom članku kako bi mogao slobodno govoriti. “Ove milicije su sporedna stvar. Oni ne mogu utjecati na dinamiku rata. Možda malo ometaju iza linija i neugodne su za Kremlj, ali to ne nadmašuje sveukupne propagandne nedostatke njihove uporabe”, dodao je dužnosnik.

Cijelo poduzeće je pothvat Kirila Budanova, čelnika HUR-a. Dok su se prekogranični napadi odvijali prošlog mjeseca, Budanov je hvalio ruske paravojne jedinice kao “dobre ratnike” na nacionalnim vijestima. “Pomažu nam od prvog dana… Borili su se na mnogim najužarenijim točkama Ukrajine. Pokušat ćemo im pomoći koliko god možemo” rekao je.

Što se tiče HUR-a, njihov neprijatelj je neprijatelj njihov prijatelj. Prema Andriju Jusovu, glasnogovorniku HUR-a: “Ukrajina bi očito također trebala pomoći onim Rusima koji se bore protiv Putinova režima da oslobode Rusiju.” Rekao je da milicije ne djeluju u Rusiji po izravnim naredbama iz Kijeva, a njihove akcije samo pokazuju da “Kremlj ponovno ne kontrolira situaciju u Rusiji”.

Možda je tako, ali ovisi o tome kako definirate “prema naređenju”.

Kapustin kaže da milicije imaju slobodu djelovanja kad prijeđu granicu, ali su racije usko koordinirane s HUR-om, koji im pruža logističku pomoć, provjerava njihove operativne planove i naoružanje te ih plaća. Sve tri milicije formalno su dio ukrajinskih oružanih snaga, uvrštene u Međunarodnu legiju, kaže Kapustin. “Mi smo službeni dio ukrajinske vojske, ali imamo ozbiljne političke ambicije i politički program – riješiti se Putina”, dodaje.

Od nogometnih terena do bojnog polja

Kapustin (40) je rođen u Moskvi. Sa 17 godina preselio se sa svojim roditeljima u Köln, u Njemačkoj, gdje je brzo stekao zastrašujuću reputaciju uličnog skinheada koji se svađa i uvijek je spreman za obračun sa svima, posebno s aktivistima Antife. Kaže za POLITICO da nije bio zadovoljan tim potezom i da su mu nedostajali prijatelji i osjećao se nepovezanim.

Dugo je bio istaknut na europskom nogometnom huliganizmu i ekstremno desničarskoj borilačkoj klupskoj sceni – sudjelovao je u neredima na nogometnom turniru UEFA Euro 2016. u francuskom lučkom gradu Marseilleu. Nakon što se preselio u Kijev, Njemačka mu je 2019. otkazala boravište i uvela mu zabranu ulaska u Schengen zbog “napora protiv liberalno-demokratskog ustava”.

Povezan je s američkim neonacističkim skupinama, a 2021. bio je voditelj podcasta s Robertom Rundom, osnivačem pokreta Rise Above Movement, koji je sudjelovao na skupu bijelaca u Charlottesvilleu.

Unatoč tome, Kapustin se ježi što ga nazivaju neonacistom, iako mu je nejasno što on jest. Uživa u sparingu sa zapadnim novinarima, videći kako se mnogi od njih osjećaju neugodno intervjuirajući ga, razapet između neodobravanja njegove krajnje desničarske ideologije i huliganske povijesti i njihovih simpatija prema Ukrajini, ne želeći staviti zemlju u loše svjetlo zapadnjačke liberalne publike.

“Hoćete li pokušati ostati nepristrani?” pita Kapustin. “To je vrlo smiješna pozicija za vas i vaše kolege jer se svi godinama trudite da nas izložite u lošem svjetlu. Neonacisti, rasisti, bijeli suprematisti, užasni tipovi, bla, bla, bla. A onda dolazi najmračniji trenutak u modernoj povijesti Ukrajine. I odjednom se vječni negativci pokažu hrabri, hrabri, odlučni, tvrdoglavi i junaci.”

Kapustin itekako uživa u svojoj ozloglašenosti. “Tijekom svog života uvijek sam želio biti negativac u holivudskom stilu. Darth Vader je moja najveća inspiracija. U dobi od sedam godina gledao sam Ratove zvijezda i rekao sam, vau, ovaj tip je tako cool”, kaže.

Dakle, ako nije neonacist, što je on?

“Definitivno konzervativan, definitivno tradicionalist, definitivno desničar”, kaže Kapustin.

“Lakše mi je reći ono što mrzim, čemu se protivim u modernom svijetu nego imenovati svoje osobne političke stavove”, dodaje. “Smatram se velikim dijelom desničarskog pokreta. Ali kad kažemo desničarski pokret, što to znači? Bi li to značilo da agitiram za premlaćivanje imigranata ili slično? Ne, ja sam odrasla osoba. I ako sam se kao mladić borio s imigrantima na ulici, to je vrijeme davno prošlo. Mislili smo da je imigrant neprijatelj. To nije problem. Problem je Putinova vlada”, dodaje.

Iznad svega, kaže, on je ruski nacionalist, stoga se bori za Ukrajinu jer bi ruski nacionalisti trebali biti protiv Putina. “Biti domoljub, biti nacionalist, očito znači željeti najbolje vlastitom narodu, vlastitoj djeci, svojoj zemlji. Ali točno znam da je Putin najgore što se Rusiji može dogoditi. Pa zato su momci, moji bivši drugovi, koji se bore za njega, a smatraju se nacionalistima, meni najveći neprijatelji. Oni mene smatraju izdajnikom. Ja njih smatram ih izdajicama”, objašnjava.

Za Kapustina, Putinov režim nije dovoljno nacionalistički. On se žali: “Možete imati Francuski nacionalni nogometni savez u Rusiji… Ali nikada ne možete imati istinski ruski. Kad god kažeš, želim osnovati ruski nacionalni klub za nešto što ti kažu, ‘Tvoj djed se borio protiv nacista, a ti si sada neonacist!’”

Na putovanju u Južnoafričku Republiku, Kapustin tvrdi da je otkrio da većina ljudi misli da je život bio bolji pod apartheidom – iako priznaje da nije razgovarao s crnim Južnoafrikancima.

“Moje putovanje u Južnu Afriku bilo je vrlo značajno za mene jer sam shvatio što je nekada bilo i što je sada, ovo propadanje, očito je jako šteta to vidjeti.” On priznaje: “Nisam razgovarao s Crncima. Stoga sam otvoren. Samo sam govorio kako je bilo.”

Kapustin je osnovao RDK sa samo pet članova. Kao i zapovjednici druge dvije ruske milicije sa sjedištem u Ukrajini, Legije Sloboda Rusije i Sibirskog bataljuna, on neće reći koliko trenutno ima boraca, iako je Rusija prošlog mjeseca rekla da je više od 2000 boraca sudjelovalo u napadima na Kursk i Belgorod.

“Mi smo službeni dio ukrajinske vojske, ali imamo ozbiljne političke ambicije i politički program — marširati do Moskve i demontirati Putinov režim. To je očito u interesu Ukrajine”, kaže Kapustin. Ne objašnjava kakav bi sustav vlasti volio vidjeti u Rusiji.

“Sada smo definitivno znatna snaga, posjedujemo vlastito oružje i vozila, posjedujemo vlastite minobacače, teške mitraljeze i topništvo. RKD više nije banda. To je pukovnija. Imamo baze. Imamo svoj sustav zapošljavanja”, kaže Kapustin.

Izvorna jezgra RKD-a sastojala se od Rusa koji su već živjeli u Ukrajini prije nego što je Putin pokrenuo svoju invaziju punog opsega u veljači 2022. Kapustin kaže da su većina regruta sada Rusi koji putuju kroz Gruziju kako bi se prijavili. “Oni uglavnom nisu prebjezi ruske vojske”, kaže on.

Kaže da tri milicije imaju različite političke stavove. “I zbog toga imamo različite pristupe zapošljavanju, načinu na koji vodimo naše jedinice. U mom korpusu imamo predavanja iz ideologije, ne samo vojnog zanata, ne samo tjelesnog odgoja, jer s moje strane ideologija je nešto što učvršćuje postrojbu”, kaže.

“Jedan od vaših kolega nedavno me pokušao satjerati u kut i pitao je bismo li uzeli crnca, ili homoseksualca ili transrodnog čovjeka koji se želi pridružiti korpusu. A ja sam rekao: “Ne, jer on se ne bi osjećao ugodno u našoj blizini, a ni mi se ne bismo osjećali ugodno u njegovoj blizini.”

