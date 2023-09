Zašto su EU govori toliko nepodnošljivo dosadni?

Podijeli :

REUTERS/Yves Herman

Dame i gospodo, cijenjeni dionici... pripremite se na drijemanje.

Upravo ovim riječima bi započinjala većina govora u Europskoj uniji, samo kada bi političari bili iskreni.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas je održala svoj dugoočekivani govor o stanju unije, a Politico se uoči govora zapitao: Zašto čelnici Europske unije svojim govorima češće izazivaju zijevanje od aplauza?

Prvi izazov s kojim se pisci govora moraju suočiti jest kako zainteresirati publiku za teme koje se čine toliko apstraktnima.

Stručnjak za komunikacije Dan Sobovitz pet godina je pisao govore europskom povjereniku Marošu Šefčoviču, a on navodi i još jedan izazov – posrednike.

“Europski političari nikada neće moći ostaviti dojam bliskosti jer novinari, posrednici, utjecajni pojedinci na nacionalnim razinama interpretiraju događanja u Bruxellesu u njihovo ime,” rekao je Sobovitz.

Kako to ispraviti?

Prepričavanjem osobnih priča. “Ja sam uvijek pokušavao miješati politiku s osobnošću i biografijom, pričama koje su zaista njegove,” rekao je Sobovitz.

Renée Broekmeulen 25 je godina pisala govore za nizozemske političare i izvršne direktore, a retoričke vještine europskih čelnika opisala je kao “uspavljujuće.”

“Način na koji apstraktne teme možete učiniti konkretnima i bliskima jest da pričate priče,” kaže Broekmeulen.

Suprotstaviti se populističkoj retorici možete jedino ako "jasno i konkretno kažete što to Europska unija čini za ljude, što ona točno znači za živote ljudi," dodaje.

Suprotstaviti se populističkoj retorici možete jedino ako “jasno i konkretno kažete što to Europska unija čini za ljude, što ona točno znači za živote ljudi,” dodaje.

U utorak navečer, visoki dužnosnik Europske komisije anonimno je govorio o predstojećem govoru predsjednice von der Leyen. Nije htio podijeliti detalje o njenom pristupu, ali rekao je sljedeće: “Ona vrlo intenzivno radi na tim govorima, želi ispričati priču i ona će to učiniti mnogo bolje nego ja sada.”

Bivšem predsjedniku Europske komisije Jose Manuelu Barrosu govore je pisao Vincent Stuer, koji je također ponovio važnost narativa i objasnio kako bi von der Leyen trebala dostići takav stil.

“Govor mora biti cjelovita priča: jedna osoba ga izgovara, postoji jedan narativ i jedna olovka koja ga piše,” rekao je Stuer.

Von der Leyen će slijediti tu strategiju, uvjeren je on.

“Ona se zaključa u sobu tjedan dana sa samo tri savjetnika i kaže im: ‘ovo je priča, uzmite to ili ostavite.’ To je odlčino za govor, ali drugo je pitanje je li to odlično za Europu,” upozorava Stuer.

Manje je više

Njen proces provođenja politika trebao bi biti mnogo otvoreniji i fleksibilniji od njenih taktika pisanja govora, dodaje.

Manje je više, kaže Stuer. Kada drugi iz Europske komisije dobiju dozvolu dati svoje mišljenje, finalni proizvod više nalikuje na “božićno drvce,” objašnjava.

Anonimni visoki dužnosnik iz Europske komisije rekao je sinoć kako su tijekom ljeta generalni direktori, povjerenici i čelnici vlada davali “detaljne povratne informacije.”

Anonimni visoki dužnosnik iz Europske komisije rekao je sinoć kako su tijekom ljeta generalni direktori, povjerenici i čelnici vlada davali "detaljne povratne informacije."

Helene Banner 2019. godine je pisala govore za dvoje predsjednika Europske komisije – Jeana Claudea Junckera i von der Leyen. Ona kaže da je za razvoj priče važno znati biografiju govornika do zadnjeg slova.

“Kada sam radila s Junckerom bilo mi je nevjerojatno važno znati kako on razmišlja, što čita, kakvu poeziju voli,” rekla je.

Problem komunikacije koji imaju članovi Europske komisije također se može objasniti samom tom institucijom, rekao je jedan bivši autor govora koji je želio ostati anoniman.

“Većina ljudi koji rade u Europskoj komisiji su odvjetnici, a odvjetnici su užasni komunikatori. Europski odvjetnici pogotovo,” rekao je on.

Drugi faktor koji uništava stilsku slobodu govornika jest činjenica da se svaka riječ izgovorena u institucijama Europske unije mora prevesti na 24 službena jezika. I Juncker i von der Leyen u svojim se govorima prebacuju između tri jezika: engleskog, francuskog i njemačkog.

Možete se okladiti u plaću da će veliki dio publike krivo shvatiti nešto od izrečenog.

“Nema smisla za humor”

Nije problem samo lutanje po prijevodima: svaki govor također mora biti dovoljno plastičan da “preživi” smještanje u kontekste 27 različitih država.

“To je nemoguć izazov,” kaže Banner. Jezik će na kraju postati “oprezniji, kako bi se svi složili,” objašnjava ona.

“Umjetnost je izložiti se osobno, pričati o misiji, biti pristupačan,” kaže Banner. “Ali i imati hrabrosti reći manje.”

Bez obzira na sve, jednu stvar od von der Leyen ne treba očekivati, a to je smijeh.

“Ona nema smisla za humor, ne šali se na vlastiti račun, a to je ono što ja volim kod ljudi. Ona toga nema ni trunku,” kaže Broekmeulen. “Treba joj više emocije, više strasti, ali ona je, eto, iz Njemačke i to je teško.”

