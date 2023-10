Zastrašujuće riječi bivšeg vođe Hamasa: Vojnici ili civili, svi su neprijatelji ako dođu okupirati zemlju

Podijeli :

Bivši vođa Hamasa dao je izjave za tursku televiziju od kojih neke zastrašuju. Među ostalim, rekao je da je ono što su militanti učinili prošle subote bio pokušaj okončanja izraelske okupacije i da je ponosan na njih.

Govoreći za tursku Haberturk TV Hamasov šef vanjskih poslova Khalid Meshal dodao je da sukob nije počeo prošlog tjedna, već 1948. godine.

“Izrael je isticao da je njihova vojska najjača i nepobjediva. Kada smo vidjeli da su poraženi u nekoliko sati, i mi smo bili iznenađeni”, rekao je.

Na pitanje o tome zašto Hamas ubija civile, djecu i starije osobe, rekao je: “Stalno smo im govorili da to ne čine. Ali u ratnim vremenima ti se incidenti događaju. Nije li to ono što Izrael uvijek govori, da oni nisu to učinili namjerno?”

Upitan je li Hamas učinio isto za što optužuje Izrael, Meshal je rekao da postoji velika razlika:

“Mi smo vlasnici ove zemlje. Kada neprijatelj dođe izvana, bilo vojnici ili civili, svi su oni neprijatelji. Tko god dođe okupirati moju zemlju, neprijatelj je i kriv je”, prenosi BBC.

