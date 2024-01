FOTO / Zastrašujuće scene na Islandu: Lava teče ulicama, kuće gore

Podijeli :

Halldor KOLBEINS / AFP / Profimedia

Vulkan na jugozapadu Islanda je u nedjelju erumpirao, a lava je do sredine poslijepodneva došla do okolice manjeg ribarskog grada te zapalila neke kuće, no grad je prethodno evakuiran pa nitko nije bio u opasnosti, rekle su vlasti. Mlaz lave i dim izbijali su iz pukotina u tlu na širem području sve do grada Grindavika, gdje se najmanje jedna kuća zapalila, prikazuju slike koje je objavio dnevni list Morgunbladid.

Erupcija je krenula rano u nedjelju sjeverno od gradića Grindavika, koji je nekoliko sati ranije evakuiran, po drugi puta od studenog zbog straha od erupcije usred pojačane seizmičke aktivnosti, kazale su vlasti.

Vlasti su u proteklih nekoliko tjedana pokušale izgraditi barijere kako bi spriječile da lava dođe do Grindavika, otprilike 40 kilometara jugozapadno od glavnog grada Reykavika, no lava je te prepreke probila.

Obližnja Plava laguna je u nedjelju zatvorena, stoji na njihovoj internetskoj stranici.

Riječ je o drugoj vulkanskoj erupciji na jugozapadnom poluotoku Reykjanes u manje od mjesec dana te petoj erupciji od 2021.

Prošlog mjeseca je došlo do erupcije u vulkanskom sustavu Svartsengi 18. prosinca nakon što je mjesec dana ranije evakuirano svih 4000 stanovnika Grindavika i zatvorena Plava laguna, popularno turističko odredište.

Više od 100 stanovnika Grindavika se proteklih tjedana vratilo prije nego što je u subotu ponovno naređena evakuacija, prema lokalnim vlastima.

Island ima više od 30 aktivnih vulkana, zbog čega je sjeverni europski otok glavna destinacija za vulkanski turizam, koji privlači tisuće ljubitelja uzbuđenja.

Oblaci pepela od erupcija vulkana Eyafjallajokull na jugu zemlje su se 2010. proširili na velik dio Europe, zbog čega je prizemljeno oko 100.000 letova, a evakuirano stotine Islanđana.

Za razliku od Eyafjallajokulla, vulkanski sustavi Reykjanes nisu pod glečerima i ne očekuje se da će prouzročiti slične oblake pepela.