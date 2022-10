Zelenski se snimio pored srušenog drona: “U zadnja dva dana oborili smo ih 23!”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je izvijestio da je Ukrajina u posljednja dva dana oborila 23 bespilotne letjelice, poručivši da masovni ruski napadi na elektrane neće slomiti ukrajinski duh.

“Granatiranje nas neće slomiti. Čuti neprijateljsku himnu na našoj zemlji strašnije je od neprijateljskih raketa na našem nebu. Ne bojimo se mraka”, rekao je Zelenski u video obraćanju snimljenom na otvorenom, stajajući u mraku pokraj olupine oborenog drona.

Since the start of the war, #Russia has launched 4,500 missile strikes against #Ukraine and carried out more than 8,000 air raids. President Zelenskyy said in a video address. pic.twitter.com/sqigguJ3I5