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Žena koja je preživjela dvije smrtonosne injekcije probudila se i razgovara
Osuđena ubojica Christa Pike, koja je prošlog tjedna preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom u Tennesseeju, ponovno je pri svijesti i razgovara, priopćili su njezini odvjetnici u utorak.
Unatoč teškim ozljedama ruku nastalim pri postavljanju intravenskih kanila tijekom neuspjelog pogubljenja prošle srijede, Pike (50) je "i dalje vezana lisicama za bolnički krevet” te nastavlja primati medicinsku skrb, naveli su njezini odvjetnici, prenosi Reuters.
"Njezina je prognoza i dalje neizvjesna, ali očekujemo dugotrajan oporavak. Unatoč svim izgledima, Christa Pike je pri svijesti, razgovara i i dalje prima intenzivnu medicinsku skrb", izvijestili su odvjetnici, dodajući da je sudsko ročište u Pikeinom slučaju zakazano za srijedu.
Pokušaj njezina pogubljenja 30. rujna u zatvoru u Nashvilleu, glavnom gradu savezne države Tennessee, nije uspio. Pike je preživjela dvije doze smrtonosne injekcije i od tada je u bolnici.
Pike je 1996. osuđena na smrt zbog njezine uloge u ubojstvu 19-godišnje školske kolegice Colleen Slemmer u Knoxvilleu 1995. godine. U vrijeme zločina imala je 18 godina te je sa svojim 17-godišnjim dečkom i još jednom osobom namamila Slemmer u šumovito područje gdje su je mučili i ubili.
U zahtjevu za pomilovanje, koji je odbijen, njezini odvjetnici tvrdili su da pri izricanju smrtne kazne nije na odgovarajući način uzeta u obzir trauma koju je Pike doživjela u djetinjstvu kao žrtva seksualnog zlostavljanja, zanemarivanja i neliječene duševne bolesti.
Pike je tako od prve žene koju je Tennessee pokušao pogubiti u više od 200 godina postala prva osoba u Sjedinjenim Državama koja je preživjela primjenu lijekova za pogubljenje.
Protivnici smrtne kazne rekli su da je ovaj slučaj pokazao inherentni barbarizam pogubljenja.
Slučaj je također istaknuo teškoće u provođenju pogubljenja smrtonosnom injekcijom uz istodobno poštivanje ustavne zabrane okrutnog kažnjavanja.
Ništa od toga nije bilo normalno
Odvjetnici Pike i novinari koji su svjedočili pokušaju pogubljenja, opisali su ga kao kaotični postupak koji je trajao dva i pol sata tijekom kojeg je Pike patila dok se osoblje mučilo s intravenoznim davanjem dvije doze pentobarbitala.
"Ništa od toga nije bilo normalno. Prošlo je jako loše", rekla je novinarka javnog radija WPLN iz Nashvillea Catherine Sweeney, prepričavajući događaj.
Pike su čuli kako hvata zrak, plače, jeca i glasno diše, a u jednom je trenutku rekla kako ima osjećaj da će joj puknuti ruka.
Odvjetnici su optužili državne dužnosnike da su zanemarili prethodna upozorenja njezinih liječnika kako će zbog njezinih malih vena i hematološkog poremećaja trombocitoze postavljanje intravenskih kanila biti osobito teško.
Tijekom postupka njezini su odvjetnici podnijeli hitan sudski zahtjev da se postupak zaustavi. Prema sudskim spisima, do tada su zatvorski službenici već prekinuli pokušaj pogubljenja i pozvali hitnu pomoć.
Te je večeri zatvorska uprava branila svoj postupak, tvrdeći da je sve provedeno prema propisanom protokolu, no u subotu je objavljeno da čelnik zatvorskog sustava savezne države Tennessee (TDOC), povjerenik Frank Strada, odlazi s dužnosti.
Guverner Bill Lee naredio je obustavu svih pogubljenja zakazanih do kraja godine te neovisnu istragu o tome što se dogodilo u slučaju Pike.
Prije 30 godina, brutalna priroda ubojstva 19-godišnjakinje privukla je veliku medijsku pozornost. Svjedočenja na suđenju ukazivala su na to da je Pike smatrala Slemmer konkurencijom kod svog dečka Tadaryla Shippa.
Pike i Shipp priznali su ubojstvo te su oboje osuđeni za ubojstvo prvog stupnja. Pike je osuđena na smrt, dok je Shipp dobio doživotnu kaznu zatvora s mogućnošću uvjetnog otpusta.
Njihova suoptuženica Shadolla Peterson, koja je čuvala stražu dok su oni počinjavali zločin, svjedočila je protiv njih te je dobila uvjetnu kaznu.
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