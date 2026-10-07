Žena koja je preživjela dvije smrtonosne injekcije probudila se i razgovara

Pike je 1996. osuđena na smrt zbog njezine uloge u ubojstvu 19-godišnje školske kolegice Colleen Slemmer u Knoxvilleu 1995. godine. U vrijeme zločina imala je 18 godina te je sa svojim 17-godišnjim dečkom i još jednom osobom namamila Slemmer u šumovito područje gdje su je mučili i ubili.