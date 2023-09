Žena umrla nakon što je pojela sardine: Liječnici upozoravaju na ove simptome

Podijeli :

Britancima koji su večerali u restoranu u kojem je izbilo smrtonosno trovanje hranom u gradu Bordeauxu, gdje se održava Svjetsko prvenstvo u ragbiju, rečeno je da hitno posjete liječnika.

Žena je umrla od botulizma nakon što se vjeruje da je jela sardine, a još 12 ljudi je hospitalizirano nakon što su svi posjetili jedan restoran u Bordeauxu u Francuskoj, gdje se održava Svjetsko prvenstvo u ragbiju.

Botulizam je uzrokovan bakterijom Clostridium botulinum i može dovesti do paralize mišića koji kontroliraju disanje, pa čak i smrti u do 10% slučajeva ako se stanje brzo ne liječi. Irski navijač ragbija je među sedam pacijenata na intenzivnoj njezi, a nacionalnost umrle žene, stare 32 godine, još nije službeno potvrđena.

Liječnik u bolnici Pellegrin u Bordeauxu, Benjamin Clouzeau, rekao je da su među 12 osoba koje su primile hitnu pomoć američki, irski i kanadski državljani. Njemački državljanin otputovao je kući na liječenje, kao i stanovnik Barcelone u Španjolskoj.

Lokalno zdravstveno tijelo, Agence Regionale de Sante Nouvelle-Aquitane, poziva one koji su posjetili restoran da budu “izuzetno oprezni”. Rekli su: “Većina ljudi su strani državljani (Amerikanci, Kanađani, Nijemci). Svi su posjećivali isti bar u Bordeauxu, Tchin Tchin Wine Bar, tijekom prošlog tjedna. Sumnjiva hrana u ovoj fazi su sardine u konzervi koje je napravio vlasnik restorana.

“S obzirom na vrijeme inkubacije (od nekoliko sati do nekoliko dana) i ozbiljnu prirodu bolesti, ARS Nouvelle-Aquitaine je upozorio mrežu SOS Medecins i hitne službe. Ljudi koji su posjetili ovu ustanovu u Bordeauxu pozivaju se da budu krajnje oprezni”, dodaje se.

Što je botulizam?

Znakovi botulizma ne pojavljuju se odmah i može proći nekoliko dana da se pojave, ali može postati puno ozbiljnije bez liječenja. “Vrijeme potrebno za razvoj simptoma može varirati od nekoliko sati do nekoliko dana nakon izlaganja bakteriji Clostridium botulinum ili njihovim toksinima”, navodi NHS.

Ovisno o točnom tipu botulizma, neki ljudi u početku imaju simptome kao što su mučnina, povraćanje, grčevi u želucu, proljev ili zatvor. Bez liječenja, botulizam na kraju uzrokuje paralizu koja se širi niz tijelo od glave do nogu. Još neki od mogućih simptoma su: spušteni kapci, zamućen ili dvostruki vid, slabost mišića lica, poteškoće s gutanjem (disfagija), nerazgovjetan govor i poteškoće s disanjem.

Bakterija Clostridium botulinum koja dovodi do botulizma nalazi se u tlu, prašini i riječnim ili morskim sedimentima. Bakterije same po sebi nisu štetne, ali mogu proizvesti vrlo otrovne toksine kada im nedostaje kisik, kao što je to u zatvorenim limenkama ili bocama, ustajalom tlu ili blatu, ili povremeno u ljudskom tijelu, piše Mirror.

