Izvor: Pexels/Ilustracija

Streaming servis Netflix upravo je u značajnim kadrovskim promjenama, a ono što će korisnike najviše zanimati je činjenica da će tijekom ovog kvartala servis proširiti svoja pravila o dijeljenju lozinki s ostalim korisnicima, onima koji nisu dio pojedinog kućanstva, i na ostatak svijeta

“Iako naši uvjeti korištenja ograničavaju korištenje Netflixa na kućanstvo, prepoznajemo da je ovo promjena za članove koji dijele svoj račun s ostalima”, navode iz Netflixa. “Kako uvodimo dijeljenje uz plaćanje, korisnici u mnogim zemljama također će imati mogućnost dodatnog plaćanja ako žele dijeliti Netflix s ljudima koji nisu dio istog kućanstva”, objašnjavaju.

Tvrtka je također objavila da glavni izvršni direktor Reed Hastings odlazi s dužnosti nakon 25 godina vođenja tvrtke i da će palicu predati Tedu Sarandosu, koji je već bio suizvršni direktor, i Gregu Petersu, bivšem operativnom direktoru Netflixa. Hastings ne napušta tvrtku u potpunosti i umjesto toga će preuzeti ulogu izvršnog predsjednika.

Nakon što pokrene mogućnost legalnog dijeljenja lozinki, Netflix kaže da očekuje određeni broj otkazivanja pretplata na svakom tržištu, ali da će dugoročne koristi od ljudi koji plaćaju za dodatne račune rezultirati “poboljšanjem ukupnog prihoda”. Iz Netflixa nisu dali informacije o cijenama takvog načina korištenja ili odredili kada će točno izmjena stupiti na snagu, no izjava krajem prvog kvartala sugerira da bi noviteti mogli stići negdje u travnju, prenosi tportal.

Prošlog mjeseca britanski Ured za intelektualno vlasništvo (IPO) objavio je da se dijeljenjem lozinki za Netflix krše zakoni o autorskim pravima. U Ujedinjenom Kraljevstvu i diljem svijeta uobičajeno je da se lozinke za usluge streaminga dijele, unatoč tome što je to protivno uvjetima ugovora o usluzi, prenio je tada BBC.

U listopadu je streaming div uveo mogućnost korisnicima da lako prenesu svoj profil na novi oblik pretplate, čime potiču korisnike da otvore vlastiti račun ako ga trenutno dijele s prijateljem ili članom obitelji. Netflix je također izbacio novi alat koji vam omogućuje daljinsko upravljanje uređajima pomoću vašeg računa i odjavljivanje neželjenih prijatelja ili članova obitelji s vašeg računa.

Netflix je već testirao razne načine za suzbijanje dijeljenja lozinki u Južnoj Americi i počeo je pozivati korisnike u Čileu, Kostarici i Peruu da plate dodatni podračun ako streamer otkrije da netko tko koristi račun živi izvan njihove kuće. U svibnju je izvješće za ostatak svijeta sugeriralo da ovaj test protiv dijeljenja lozinki ne ide baš dobro, a pretplatnici u Peruu izjavili su da nisu bili službeno obaviješteni o politici i da se razine provedbe razlikuju od korisnika do korisnika.

“Naš je posao malo ih potaknuti i stvoriti značajke koje čine prijelaz na njihove vlastite račune lakim i jednostavnim”, rekao je Peters tijekom razgovora o zaradi odgovarajući na pitanje o dijeljenju lozinki.

Smanjenje dijeljenja lozinki samo je jedna od metoda koje Netflix koristi kako bi zadovoljio investitore dok rast pretplatnika nastavlja usporavati. Netflix je izvijestio o oko 7,6 milijuna novih globalnih pretplatnika u četvrtom tromjesečju 2022. Broj nadmašuje očekivanja analitičara, ali još uvijek predstavlja blagi pad u odnosu na 8,2 milijuna pretplatnika koje je dodao otprilike u isto vrijeme prošle godine.

Osnovni plan od 6,99 dolara bio je Netflixov najmanje popularan u mjesecu studenom, sa samo devet posto novih pretplatnika u SAD-u. Otprilike u isto vrijeme Digiday je izvijestio da je Netflix vratio nešto novca oglašivačima nakon što nije ispunio ciljeve gledanosti. Međutim postoje neki znakovi poboljšanja. U prosincu podaci Antenne, koje je prikupio The Wall Street Journal, pokazuju da se 15 posto novih pretplatnika prijavilo za plan.

“Općenito, reakcija potrošača i oglašivača na ovo lansiranje potvrdila je naše uvjerenje da naš plan podržan oglasima ima snažnu jediničnu ekonomičnost (barem u skladu s ili boljim od usporedivog plana bez oglasa) i da će generirati inkrementalni prihod i dobit, iako će utjecaj na 2023. biti skroman s obzirom na to da će se ona polako povećavati tijekom vremena”, piše tvrtka.

Nova razina dolazi s nekim ograničenjima, uključujući zabranu izvanmrežnih preuzimanja i kvalitetu videozapisa od 720p. No osobito je važno to da isključuje određene dijelove sadržaja zbog ograničenja licenciranja, donosi The Verge.

