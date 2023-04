Twitter uvodi golemu promjenu

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Društvena mreža Twitter dopustit će objave s do 10 tisuća znakova za svoje pretplatnike, objavila je tvrtka u četvrtak.

Twitter je dosad dopuštao objave s do 280 znakova, no korisnici koji plate osam dolara pretplate Twitter Blue moći će dijeliti duže tekstove na toj mreži. Novi vlasnik Elon Musk s pretplatom želi preusmjeriti Twitter od neuspješnog pristupa prihoda od reklama.

„Twitter sada dopušta tvitove s do 10 tisuća znakova, s podebljanim i kurziv formatima“, najavila je tvrtka u četvrtak.

Za dojam koliko je duga objava od 10 tisuća znakova za usporedbu se može uzeti ovaj članak koji ih ima oko tisuću.

Ova najava dolazi nekoliko dana nakon što je Twitterov rival Substack, platforma za newslettere, najavio plan opcije kraćih objava koja će sličiti Twitteru.

Twitter je objavio da će sada omogućiti korisnicima da monetiziraju svoj sadržaj te da pretplatnici na Twitter mogu omogućiti pretplate na svoje račune kako bi izravno zarađivali.

Prelazak na duže tekstove velika je promjena za Twitter koji se dugo izdvajao od drugih društvenih mreža zbog ograničenja objava. Prvotno su objave smjele imati do 140 znakova, no prije nekoliko godina to je povećano na 280.

