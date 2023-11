Matea Klišanin

Podijeli :

N1

Novinarski put počela je na Otvorenoj televiziji i otada do danas prošla sve televizijske formate, od rada na terenu do studija, od snimanja anketa na tržnici do praćenja rada Vlade i Hrvatskog sabora.

Osobito zapaženi bili su njeni izvještaji tijekom poplava u Gunji, potresa u Italiji i parlamentarnih izbora u Bugarskoj.

Pratila je rad Europskog parlamenta, a tijekom rada na Al Jazeeri izvještavala je i na engleskom jeziku.

Novinarski rad Matee Klišanin obilježile su teme iz zdravstva i socijalne skrbi.

