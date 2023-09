Nova podrhtavanja u Maroku, traje potraga za preživjelima: “Mojoj obitelji nije ostalo ništa”

Glasnogovornik UN-ova Fonda za djecu UNICEF Joe English za CNN je kazao da još uvijek postoji nada da će se pronaći preživjeli.

"Prva 72 sata u smislu potrage i spašavanja apsolutno su kritična... Oni to zovu 'zlatno razdoblje' jer ako ćete ući ispod ruševina, to je vrijeme kada to treba učiniti i ponekad vidimo čuda", kazao je.