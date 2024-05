Analitičar: Četiri su kriterija za iznenađenje u napadu, Rusi su ostvarili čak tri

Podijeli :

Vojni analitičar i kolumnist za Telegram.hr Goran Redžepović gostovao je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović gdje je analizirao pojačani napad Rusije na ukrajinskom teritoriju.

Od petka traje silovit ruski prodor diljem bojišta, a Redžepović kaže da je Ukrajince to iznenadilo.

Zašto je Putin za ministra obrane uzeo osobu s pozadinom u ekonomiji?

Objašnjava da kada se planiraju napadi i operacije nastoji se postići iznenađenje po mjestu, načinu, vremenu i snagama koje se aktiviraju, a Rusima su za rukom pošla čak tri elementa iznenađenja.

“Rusi su uspjeli ostvariti iznenađenje po vremenu jer je ukrajinska obavještajna služba očekivala da napad neće početi prije kraja ovog mjeseca, odnosno početka lipnja. Uspjeli su napraviti iznenađenje po načinu izvođenja borbenih djelovanja – nisu čekali mehaniziranu snagu, ušli su pješadijom. Također, uspjeli su ostvariti iznenađenje po načinu djelovanja. Jedino nisu uspjeli iznenađenje po mjestu. Međutim, pošto su ova tri iznenađanje postignuta, ostvarili su početne uspjehe na obranu koja je bila loše pripremljena i loše procijenjena.”

Redžepović smatra da sada na naplatu dolaze sve one greške koje je radilo ukrajinsko političko vodstvo sa svojim diletanstkim odlukama koje su nametali vojnicima.

Dva smjera prodora

“Jedan prodor sa sjevera, sjeveroistoka prema Harkivu, a drugi u smjeru Vovčanska grada. Karakteristika ovog prodora je da su jednostavno ušetali u obrambeni položaj Ukrajinaca jer ovi nisu bili spremni na to. Drugo, obrana je bila loše pripremljena. Čak nisu postavljena ni minska polja. To je bilo na razini rovova za jednog pješaka. Uspjeli su ostvariti prodor otprilike do 15 kilometara u dubini i oko 25 do 30 kilometara po širini.”

Rusija započela prodor na sjeveroistok: Od ovog grada preostale samo ruševine

Redžepović ističe da Rusima nije cilj grad Harkiv, drugi najveći grad u Ukrajini.

“Nije im cilj grad Harkiv jer oko njega postoji kružna obrana još iz prijašnjih operacija – to bi bilo jako teško za penetraciju. Po količini snaga koju su Rusi angažirali to je nedovoljno da bi se ugrozio Harkiv. Oni su angažirali u prvom naletu po tri tisuće snaga sa svake strane, ali to ukupno ne prelazi angažiranje 30 tisuća snaga. Po količini snaga koje uvode oni nemaju neke velike napadne ambicije.”

Što Rusi žele postići?

“Privlačenje ukrajinskih snaga s drugih frontova. Ukrajinici ovdje nisu imali nikakve rezerve jer nije napravljena mobilizacija koju je zaustavio Zelenski. Da bi se obranio ovaj dio, morali su povući dio rezervi iz Donbasa i automatski su oslabili Donbas.”

