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Bestvina Krinć: Hrvatska je po naknadama sudskih vještaka najnazadnija, zakon čekamo 30 godina

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N1 Hrvatska
|
06. lis. 2026. 16:45
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Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja nedavno je održalo tradicionalni dvogodišnji kongres koji je okupio više od 1100 sudionika i 60 predavača u pet sekcija, potvrđujući status jednog od najvećih strukovnih okupljanja u Europi.

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