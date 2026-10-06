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Bestvina Krinć: Hrvatska je po naknadama sudskih vještaka najnazadnija, zakon čekamo 30 godina
N1 Hrvatska
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06. lis. 2026. 16:45
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Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja nedavno je održalo tradicionalni dvogodišnji kongres koji je okupio više od 1100 sudionika i 60 predavača u pet sekcija, potvrđujući status jednog od najvećih strukovnih okupljanja u Europi.
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