DETALJNA ANALIZA
Dejan Jović za N1: "Vučićevi ljudi mogu se vratiti na vlast. Sve ovisi o jednom velikom zaokretu"
N1 Info
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27. lis. 2026. 16:17
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Politolog i redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Dejan Jović komentirao je, u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak, politički prevrat u Srbiji, pad i preostale opcije Aleksandra Vučića i, između ostaloga, izazove koji stoje pred novom vlašću.
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