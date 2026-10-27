Oglas

DETALJNA ANALIZA

Dejan Jović za N1: "Vučićevi ljudi mogu se vratiti na vlast. Sve ovisi o jednom velikom zaokretu"

author
N1 Info
|
27. lis. 2026. 16:17
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Politolog i redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Dejan Jović komentirao je, u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak, politički prevrat u Srbiji, pad i preostale opcije Aleksandra Vučića i, između ostaloga, izazove koji stoje pred novom vlašću.

Oglas

Teme
dejan jović n1 tv video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ