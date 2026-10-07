BIVŠI MINISTAR GOSPODARSTVA
Goranko Fižulić: Otići u mirovinu znači dobiti uputnicu za siromaštvo
N1 Hrvatska
|
07. lis. 2026. 15:54
|
0komentara
Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao stanje hrvatskog gospodarstva, rast inflacije, položaj umirovljenika i rizik od siromaštva.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 33 min.
SK
|
prije 54 min.
Najnovije
Oglas
Oglas