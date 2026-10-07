Oglas

BIVŠI MINISTAR GOSPODARSTVA

Goranko Fižulić: Otići u mirovinu znači dobiti uputnicu za siromaštvo

author
N1 Hrvatska
|
07. lis. 2026. 15:54
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao stanje hrvatskog gospodarstva, rast inflacije, položaj umirovljenika i rizik od siromaštva.

Oglas

Teme
goranko fižulić n1 studio uživo n1tv video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ