"Propušteno je puno toga"
Ivan Ivković: "Stanišić se našao na meti kritika kao da je ubio Papu"
N1 Info
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06. lis. 2026. 15:09
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U Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je Ivan Ivković sa SportKluba i komentirao igru hrvatske reprezentacije pod Slavenom Bilićem te večerašnji susret na Poljudu protiv Španjolske.
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