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MANJAK LIJEČNIKA

Leonardo Bressan: Planirati da će liječnici raditi iz mirovine kako bi održali sustav nije strategija, to je lutrija

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N1 Hrvatska
|
08. lis. 2026. 15:14
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Obiteljski liječnik te član Izvršnog odbora Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) Leonardo Bressan gostovao je u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević, gdje je govorio o manjku liječnika obiteljske medicine, sve starijem kadru i problemima s dostupnošću zdravstvene skrbi.

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Teme
leonardo bressan n1 studio uživo n1tv video

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