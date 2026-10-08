MANJAK LIJEČNIKA
Leonardo Bressan: Planirati da će liječnici raditi iz mirovine kako bi održali sustav nije strategija, to je lutrija
N1 Hrvatska
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08. lis. 2026. 15:14
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Obiteljski liječnik te član Izvršnog odbora Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) Leonardo Bressan gostovao je u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević, gdje je govorio o manjku liječnika obiteljske medicine, sve starijem kadru i problemima s dostupnošću zdravstvene skrbi.
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