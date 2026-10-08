Leonardo Bressan: Planirati da će liječnici raditi iz mirovine kako bi održali sustav nije strategija, to je lutrija

Obiteljski liječnik te član Izvršnog odbora Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) Leonardo Bressan gostovao je u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević, gdje je govorio o manjku liječnika obiteljske medicine, sve starijem kadru i problemima s dostupnošću zdravstvene skrbi.

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