Predsjednica udruge Žaruljica Dina Popović gostovala je kod Hanan Nanić u emisiji N1 Studio uživo, gdje je govorila o potrebi prepoznavanja neurodivergentnih osoba u sustavu mentalnog zdravlja, individualnom pristupu pacijentima i inicijativi za promjene u psihijatrijskoj skrbi, pokrenutoj nakon tragične smrti Kristiana Josipa Periša.

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