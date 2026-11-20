DINA POPOVIĆ
Nakon smrti Periša pokrenuta inicijativa: Što se traži od Ministarstva?
N1 Info
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20. stu. 2026. 13:21
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Predsjednica udruge Žaruljica Dina Popović gostovala je kod Hanan Nanić u emisiji N1 Studio uživo, gdje je govorila o potrebi prepoznavanja neurodivergentnih osoba u sustavu mentalnog zdravlja, individualnom pristupu pacijentima i inicijativi za promjene u psihijatrijskoj skrbi, pokrenutoj nakon tragične smrti Kristiana Josipa Periša.
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