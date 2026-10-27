VUČIĆEV PORAZ
Pusić o Srbiji: Ljudima je dosta zaglupljivanja, laganja i korupcije
N1 Info
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27. lis. 2026. 16:21
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Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić gostovala je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirala rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji, nezadovoljstvo građana medijima i političkim elitama te šire promjene na europskoj političkoj sceni, na kojoj sve više dolaze do izražaja posljedice ekonomskih i političkih kriza.
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