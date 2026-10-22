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Oštre kritike

Sidrene cijene na vlastitom webu, ali ne i na Bookingu i Airbnbu? Iznajmljivači upozoravaju na nejednaka pravila

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N1 Info
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22. lis. 2026. 22:06
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Uvođenje sidrenih, odnosno baznih cijena neće donijeti značajnu korist građanima, ali će zato nanijeti štetu obrtnicima i malim poduzetnicima, smatra Vedran Tomić iz udruge „Spasimo male obiteljske iznajmljivače”. Gostujući u N1 Studiju uživo s voditeljicom Tinom Kosor Giljević, upozorio je na nejednak tretman domaćih i stranih pružatelja usluga, dodatne administrativne obveze i troškove koje će nova pravila nametnuti onima koji se već bore s rastućim izdacima.

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Teme
n1 studio uživo video vedran tomić n1 tv

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