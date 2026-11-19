Lana Božić
Učenici i studenti izlaze na ulice: "Želimo budućnost u ovoj državi"
N1 Info
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19. stu. 2026. 16:22
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U petak, 20. studenoga, najavljen je cjelodnevni bojkot nastave u Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru i Osijeku. O tome tko stoji iza inicijative, što žele promijeniti i kakva su njihova očekivanja od vlasti, za N1 studio u živo govorila je studentica iz Rijeke Lana Božić.
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