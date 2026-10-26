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NOVI DAN

Boris Tadić za N1: Ono što su studenti napravili proučavat će se na sveučilištima

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N1 Info
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26. lis. 2026. 12:15
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Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Boris Tadić, predsjednik Republike Srbije od 2004. do 2012. Komentirali su ishod sinoćnjih parlamentarnih izbora i pobjeda studentske liste nad SNS-om pod vodstvom donedavnog srpskog državnog čelnika, Aleksandra Vučića.

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Teme
boris tadić hrvoje krešić novi dan

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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