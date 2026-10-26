NOVI DAN
Boris Tadić za N1: Ono što su studenti napravili proučavat će se na sveučilištima
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Boris Tadić, predsjednik Republike Srbije od 2004. do 2012. Komentirali su ishod sinoćnjih parlamentarnih izbora i pobjeda studentske liste nad SNS-om pod vodstvom donedavnog srpskog državnog čelnika, Aleksandra Vučića.
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SK
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