Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Boris Tadić, predsjednik Republike Srbije od 2004. do 2012. Komentirali su ishod sinoćnjih parlamentarnih izbora i pobjeda studentske liste nad SNS-om pod vodstvom donedavnog srpskog državnog čelnika, Aleksandra Vučića.

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