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analiza izbora

Dragan Nikolić: "Nemojte otpisivati Vučića"

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N1 Info
|
27. lis. 2026. 12:38
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Dragan Nikolić, dugogodišnji vanjskopolitički novinar, gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao pobjedu Luiza Inácia Lule da Silve na predsjedničkim izborima u Brazilu te političku situaciju u Srbiji nakon izbornog poraza Aleksandra Vučića.

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