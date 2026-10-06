Guvo o MED9: Hrvatska treba biti most novog centra gravitacije EU-a

Mediteranske zemlje više nisu europski “bolesnici”, a centar gravitacije moći u Europskoj uniji pomiče se prema jugu, ocijenio je Mario Guvo iz Centra za ekonomske analize i javne politike gostujući kod Hanan Nanić u Novom danu. Uoči sastanka MED9 u Splitu poručuje da Hrvatska priliku treba tražiti u zajedničkom nastupu mediteranskih država prema Bruxellesu.

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