sastanak u Splitu
Guvo o MED9: Hrvatska treba biti most novog centra gravitacije EU-a
Mediteranske zemlje više nisu europski “bolesnici”, a centar gravitacije moći u Europskoj uniji pomiče se prema jugu, ocijenio je Mario Guvo iz Centra za ekonomske analize i javne politike gostujući kod Hanan Nanić u Novom danu. Uoči sastanka MED9 u Splitu poručuje da Hrvatska priliku treba tražiti u zajedničkom nastupu mediteranskih država prema Bruxellesu.
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