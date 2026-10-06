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sastanak u Splitu

Guvo o MED9: Hrvatska treba biti most novog centra gravitacije EU-a

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N1 Info
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06. lis. 2026. 14:24
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Mediteranske zemlje više nisu europski “bolesnici”, a centar gravitacije moći u Europskoj uniji pomiče se prema jugu, ocijenio je Mario Guvo iz Centra za ekonomske analize i javne politike gostujući kod Hanan Nanić u Novom danu. Uoči sastanka MED9 u Splitu poručuje da Hrvatska priliku treba tražiti u zajedničkom nastupu mediteranskih država prema Bruxellesu.

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mario guvo n1 tv novi dan video

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