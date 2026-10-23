AMERIČKE SANKCIJE
Iva Vukušić: “Ovo je najveća prijetnja međunarodnoj pravdi u posljednjih 20 godina. Ako popustimo, sve je propalo”
Američke sankcije Međunarodnom kaznenom sudu mogle bi paralizirati njegov rad i označiti kraj međunarodnog kaznenog pravosuđa kakvo poznajemo, upozorila je povjesničarka i stručnjakinja za međunarodno kazneno pravo Iva Vukušić u razgovoru s Hanan Nanić u emisiji Novi dan na N1.
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